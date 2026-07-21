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Економіка

Українські енергетики оглянули обладнання німецької BASF для передачі Україні

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Українські енергетики оглянули обладнання німецької BASF для передачі Україні

За домовленостями першого віцепрем’єр-міністра енергетики України Дениса Шмигаля з Федеральною міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе та за координації німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ делегація українських енергетичних компаній відвідала виробничі потужності компанії BASF у Людвігсгафені.

"Під час візиту українські фахівці оглянули обладнання, яке розглядається для передачі Україні як гуманітарна допомога", – повідомило Міністерство енергетики України у вівторок.

Йдеться, зокрема, про генератори, трансформатори, електричні кабелі, насоси, клапани, розподільчі пристрої та інше обладнання, необхідне для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як пояснили в Міненерго, після завершення необхідних процедур обладнання буде передано українським енергетичним компаніям для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, посилення стійкості енергосистеми та підготовки до осінньо-зимового періоду.

До складу делегації увійшли представники АТ "Укрнафта", ПрАТ "Укргідроенерго", ТОВ "Нафтогаз Тепло" та ТОВ "Євро-Реконструкція".

#basf #німеччина #міненерго #обладнання #енергетика
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