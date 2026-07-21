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Держстат нормативно закріпив можливість використовувати супутникові дані для оцінювання посівних площ

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Держстат нормативно закріпив можливість використовувати супутникові дані для оцінювання посівних площ

Державна служба статистики України нормативно закріпила можливість використання супутникових даних для оцінювання посівних площ та стану аграрного виробництва, повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук у колонці для "Інтерфакс-Україна".

"Війна ускладнює обстеження і на підконтрольній території: мінування, бойові дії, прифронтові райони, де діяльність триває, а безпечний контакт із респондентом можливий не завжди. Тож ми дійшли принципового висновку: там, де немає контакту з респондентом, методи спостереження Землі не мають альтернативи. Супутниковий знімок у таких умовах може бути єдиним можливим джерелом інформації про те, що росте на полях", – зазначив Макарчук.

За даними Держстату, істотні зміни відбулися у регіонах, які найбільше постраждали від війни. Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська області у 2021 році забезпечували 13,6% виробництва аграрної продукції країни, а у 2025 році їх частка скоротилася до 1,9%.

Змінилася також і структура посівів – площі під соєю зросли у півтора разу, площі ячменю скоротилися майже вдвічі.

У межах досліджень Держстат порівнював офіційні дані з оцінками п’яти незалежних постачальників супутникової інформації.

За словами голови служби, розбіжності між джерелами були значними: зокрема, щодо цукрових буряків різниця становила від 4% до 69%, щодо ярого ячменю – від 29% до 2,9 раза, щодо кукурудзи – від "мінус" 15% до "плюс" 85%.

Водночас міжнародна дослідницька команда за підтримки Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) встановила, що для більшості культур оцінки за супутниковими даними розходилися з офіційною статистикою у межах похибки вибіркового обстеження.

За словами Макарчука, супутниковий метод може бути достатньо точним для культур, які вирощуються на великих полях, однак потребує контролю з боку статистичних органів.

Макарчук зазначив, що Держстат тестує використання супутникових даних з 2019 року. У цьому напрямі служба співпрацює зі Світовим банком, Інститутом космічних досліджень, Статистикою Польщі, Інвестиційним центром ФАО, ЄБРР, а також університетами Страсбурга і Меріленда.

#посівна #макарчук #держстат #супутники
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