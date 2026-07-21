"Укрнафта" та ЄБРР розпочали будівництво ТЕЦ потужністю 250 МВт

АТ "Укрнафта" у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочинає процес будівництва сучасної газової когенераційної електростанції для підтримки Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС-У).

"Нова ТЕЦ використовуватиме технологію комбінованого циклу газових та парових турбін з валовою електричною потужністю близько 250 МВт", – повідомила "Укрнафта" у вівторок.

Вказаний проєкт забезпечить безперебійне постачання електроенергії та централізованого тепла територіальній громаді за місцем розташування та до ОЕС-У як в основному режимі, так і в режимі допоміжних послуг енергосистеми.

"Наразі, у тісній співпраці з ЄБРР, "Укрнафта" проводить другий раунд ринкових консультацій з потенційними виробниками та постачальниками необхідного обладнання", – зазначили у товаристві.

Усі закупівлі в рамках зведення нової ТЕЦ відповідають положенням політик і правил закупівель ЄБРР.

"Запрошуємо надійних партнерів до співпраці із забезпечення енергетичної стійкості України", – наголосили в "Укрнафті".

Як повідомлялося, "Укрнафта" на URC 2026 у Гданську (Польща) у червні цього року також підписала грантову угоду з ЄБРР на EUR44,6 млн для будівництва 62 МВт розподіленої генерації.

АТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка здійснює повний цикл діяльності у сфері видобутку: розвідку, видобуток нафти і газу, надання нафтопромислових сервісних послуг, а також управління найбільшою мережею автозаправних комплексів в Україні UKRNAFTA.

На балансі компанії перебувають понад 1106 нафтових та 131 газових свердловин.

Акціонерами АТ "Укрнафта" є НАК "Нафтогаз України" та Міністерство оборони України. З 2022 року компанія перебуває під державним управлінням і реалізує масштабну трансформацію бізнесу.

За підсумками 2025 року "Укрнафта" стала лідером видобувної галузі з оборотом 99,6 млрд грн, що відображено в Індексі найкращих підприємств Opendatabot.

Мережа АЗК UKRNAFTA – найбільша мережа автозаправних комплексів України, що налічує майже 700 АЗК та входить до ТОП-3 за обсягами реалізації пального. Під брендом UKRNAFTA консолідовано мережі, які раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.