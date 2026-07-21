РФ упродовж трьох днів атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині

Протягом останніх трьох днів РФ цілеспрямовано атакувала об'єкти газовидобутку групи "Нафтогаз" у Харківській області, повідомила компанія у вівторок.

"У неділю внаслідок удару по одному з видобувних активів виникла пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно її ліквідували. Пошкоджене обладнання довелося зупинити, що призвело до втрати частини обсягів видобутку газу", – зазначили в групі.

Своєю чергою, у понеділок вранці ворог атакував ще один об'єкт. Зафіксовано численні руйнування. Фахівці компанії оцінюють масштаби пошкоджень та можливість відновлення роботи обладнання.

В "Нафтогазі" наголосили, що під час обох атак працівники перебували в укриттях. Постраждалих немає.

"росія цілеспрямовано завдає ударів по об'єктах, які забезпечують країну газом, щоб зірвати підготовку до зими та створити проблеми в опалювальний сезон. Група "Нафтогаз" робить все можливе, щоб мінімізувати наслідки таких атак для країни та забезпечити достатні ресурси газу", – зазначив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Він подякував рятувальникам ДСНС за швидку реакцію та ліквідацію пожежі.

Наразі фахівці вже оцінюють наслідки ударів і робитимуть усе можливе для відновлення роботи пошкоджених об'єктів, доповнив він.

Як повідомлялося, РФ зранку п'ятниці 17 липня і впродовж майже всього дня масовано атакувала виробничі активи групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях, з застосуванням різних типів дронів.