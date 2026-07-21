Pepco відкриє перші чотири магазини в Києві, Чернівцях, Мукачевому й Тернополі

Один із найдинамічніших європейських дискаунтерів Pepco озвучив чотири міста, в яких планує відкрити свої перші магазини в Україні – Київ, Чернівці, Мукачеве та Тернопіль, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

"Це важливий наступний крок у нашій підготовці до виходу на український ринок у другій половині 2026 року. Зараз ми зосереджені на ретельній підготовці цих перших магазинів, адаптації наших операційних процесів до місцевих умов і потреб покупців. Ми впевнені, що наша ціннісна пропозиція, яка поєднує високоякісний одяг і побутові товари за привабливими цінами та зручний формат магазинів, відповідатиме повсякденним потребам українських споживачів", – зазначив country manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.

Вихід Pepco на український ринок стане ще однією важливою віхою у реалізації стратегії Pepco Group, спрямованої на контрольовану експансію в Центральній та Східній Європі та вихід на окремі нові ринки. Загалом Україна стане для компанії 20-м ринком.

У зв'язку з відкриттям магазинів у чотирьох містах Pepco оголосив про початок набору працівників, актуальні вакансії опубліковані на офіційній сторінці компанії на Robota.ua. Зазначається, що якщо серед опублікованих вакансій наразі немає тієї, що відповідає досвіду чи очікуванням кандидата, можна надіслати своє резюме, заповнивши анкету кандидата на вакансію в Pepco в Україні.

Pepco прагне створювати робоче середовище, засноване на повазі, рівних можливостях, різноманітті та інклюзивності. У межах ESG-стратегії Pepco ставить за мету досягти 40% представництва жінок на керівних посадах до 2030 року, а також забезпечити всім працівникам доступ до платформ, через які вони можуть ділитися своїми думками та зворотним зв’язком.

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів з головним офісом у Познані. Працює з 1999 року, має понад 4 тис. магазинів у 19 країнах. Бренд входить до групи Pepco Group. Група Pepco котирується на Варшавській фондовій біржі (PCO).