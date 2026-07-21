Близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації встановлено в Україні – Міненерго

За даними регіонів, станом на 21 липня 2026 року в Україні встановлено близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації, повідомило Міністерство енергетики України у понеділок.

"В рамках реалізації регіональних планів стійкості з березня 2026 року введено в експлуатацію 388,8 МВт потужностей газової генерації. Будівельні роботи тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт", – зазначило відомство.

Лідером зі встановлення когенераційних газових установок є Київська область, де встановлено понад 219 МВт. Більше ніж по 100 МВт потужностей встановлено у Черкаській (129,3 МВт), Дніпропетровській (118,2 МВт), Волинській (113,6 МВт), Івано-Франківській (108,8 МВт), Сумській (103,6 МВт) і Закарпатський (100,3 МВт) областях.

За інформацією Міненерго, окрім газової когенерації в Україні продовжують нарощуватися потужності відновлюваної енергетики, зокрема вітрової (ВЕС) та сонячної генерації (СЕС).

"Тільки за перше півріччя 2026 року в експлуатацію введено 414,8 МВт ВЕС (70 установок). Загальні потужності встановлених ВЕС на сьогодні 1,115 ГВт. Найбільше на Миколаївщині (понад 400 МВт) та Одещині (понад 200 МВт)", – повідомили у міністерстві.

Водночас, за даними НЕК "Укренерго", загальна потужність СЕС в Україні наразі сягає 7,3 ГВт (5,4 ГВт виробники + 2,25 ГВт активні споживачі). Найбільше на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт).

"Паралельно з нарощуванням генеруючих потужностей в Україні стрімко розвиваються технології зберігання енергії", – окремо наголосили в Міненерго.

Протягом останнього року сукупна потужність установок зберігання енергії (УЗЕ) зросла більше ніж у 300 разів – до понад 600 МВт. УЗЕ є додатковим інструментом для балансування енергосистеми і використання енергії, виробленої "зеленою" генерацією. Накопичуючи надлишки сонячної генерації вдень, УЗЕ віддають їх в мережу ввечері або вранці у періоди пікового споживання.