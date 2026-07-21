КМДА спростовує підвищення тарифу за водопостачання до 90 грн/куб. м.

Тариф у 90 грн/куб. м за послуги централізованого водопостачання не запроваджується та становитиме 63,79 грн/куб. м, повідомили у Київський міський державній адміністрації.

"Тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується. Це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал". Наразі він не застосовуватиметься. Місто не погодило такий тариф. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі мерії.

У КМДА нагадали, що відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.