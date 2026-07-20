Туреччина у травні відновила закупівлі нафти у США, а найбільшим постачальником вперше став Казахстан

У травні Туреччина продовжила диверсифікувати імпорт нафти: кількість країн-постачальників було збільшено до 13 завдяки закупівлі сировини у США – вперше з травня минулого року, повідомила Рада з регулювання енергетичного ринку країни (EPDK).

Загалом країна імпортувала 2,67 млн тонн нафти. Це на 7% більше, ніж у травні минулого року, і на 2% більше, ніж у квітні.

Зокрема, зі Сполучених Штатів надійшло 349 тис. тонн нафти. Загалом за весь минулий рік країна поставила до Туреччини вдвічі менше.

На тлі розширення кола експортерів зменшуються поставки російської нафти: у травні вони знизилися до 499 тис. тонн – мінімуму з січня 2023 року. Порівняно з травнем 2025 року показник нижчий у 2,4 раза, а з квітнем – більш ніж на третину. Водночас Росія продовжує забезпечувати практично весь турецький імпорт дизельного палива: у травні його поставки склали 726 тис. тонн (86% від загального імпорту ДП). Сукупний нафтовий експорт Росії до Туреччини в травні склав 1,65 млн тонн.

Лідером з експорту нафти до Туреччини вперше став Казахстан, який поставив 516 тис. тонн. Це вдвічі більше, ніж у травні 2025 року, але на 3% менше, ніж у квітні. Ірак експортував до Туреччини 327 тис. тонн, що в 1,6 раза більше, ніж у травні 2025 року, і на 4% більше, ніж у квітні. Гаяна поставила 292,5 тис. тонн, що відповідає рівню експорту в попередньому місяці (у травні 2025 року країна не відправляла нафту до Туреччини).

Лівія поставила Туреччині в травні 187 тис. тонн, Саудівська Аравія – 167 тис. тонн, Італія – 104 тис. тонн, Норвегія – 102 тис. тонн, Колумбія – 71 тис. тонн, Кувейт – 30 тис. тонн, Мексика та Нігерія – по 10 тис. тонн.

За підсумками п'яти місяців Туреччина імпортувала близько 13,31 млн тонн нафти (+6,7%). Лідером поставок залишається Росія – 3,92 млн тонн (-30%). Ірак експортував до республіки 2,5 млн тонн (+52%), Казахстан – 2,24 млн тонн (у 1,9 раза перевищує показник за аналогічний період минулого року).