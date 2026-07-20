"Кернел" у IV кв.-2026 ФР зменшив переробку олійних на 32%, наростив експорт зерна вдвічі

"Кернел", один із найбільших українських агрохолдингів, у четвертому кварталі 2026 фінансового року (ФР, квітень-червень 2026 року) скоротив переробку олійних культур на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 645 тис. тонн, повідомила компанія в операційному звіті у понеділок.

"Загальний обсяг переробки олійних культур за 2026 ФР склав 3,185 млн тонн, що на 8% менше, ніж за 2025 ФР, через обмежену доступність насіння соняшнику на внутрішньому ринку внаслідок одного з найгірших врожаїв соняшнику в Україні за останнє десятиліття", – йдеться у документі.

В той же час "Кернел" зазначив, що це зниження було частково компенсоване переробкою альтернативних олійних культур, зокрема сої та ріпаку.

Згідно зі звітом, реалізація харчової олії у четвертому кварталі скоротилася на 12% – до 338 тис. тонн, що відображає зниження обсягів переробки олійних культур протягом кварталу.

"Проте продажі залишалися відносно високими завдяки реалізації запасів рослинної олії, накопичених у попередніх кварталах. Загальний обсяг продажів харчової олії за 2026 ФР досяг 1,407 млн тонн, що на 2% більше, ніж за 2025 ФР", – сказано у звіті.

З квартального обсягу на бутильовану соняшникову олію припало 14 тис. тонн порівняно із 19 тис. тонн кварталом раніше.

В той же час обсяг заготовленого зерна на елеваторах (силосах) у квітні-червні цього року становив 320 тис. тонн проти всього 34 тис. тонн за цей же період минулого року. Завдяки цьому загальний обсяг прийому за 2026 ФР досяг рекордного рівня – 4,341 млн тонн, що на 60% більше, ніж за 2025 ФР.

"Річне зростання було зумовлене насамперед більшою часткою кукурудзи в структурі врожаю Групи за 2025 рік, що призвело до збільшення обсягів переробки зерна, а також до зростання обсягів прийому зерна від сторонніх постачальників", – йдеться у документі.

Обсяг експорту "Кернел" зерна з України у останньому кварталі 2026 ФР склав 2,011 млн тонн, що на 33% більше, ніж у попередньому кварталі, і більш ніж удвічі перевищує показник за відповідний період попереднього року. "Це було зумовлено збільшенням пропозиції зерна на внутрішньому ринку, оскільки фермери прискорили продаж зерна наприкінці сезону. Загальний обсяг експорту зерна з України за 2026 фінансовий рік досяг 6,265 млн тонн, що на 15% більше, ніж за 2025 ФР", – зазначено у звіті.

Перевалка через експортні термінали у четвертому кварталі 2026 ФР склала 2,699 млн тонн, що на 3% більше, ніж у попередньому кварталі, та на 49% перевищило показник четвертого кварталу 2025 ФР. З цього обсягу на зерно припадало 80%, на харчові олії – 12%, а решту становили рослинний шрот.

"За підсумками року термінали компанії "Кернел" перевантажили рекордні 9,587 млн тонн сільськогосподарської продукції, що на 5% більше, ніж у попередньому році, завдяки значним обсягам експорту зерна у другій половині фінансового року", – наголошується у документі.

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зерна з України, оператор розгалуженої мережі логістичних активів та провідний виробник зернових та олійних культур в Україні. Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

За результатами дев'яти місяців 2026ФР "Кернел" зменшив чистий прибуток на 5% – до $208 млн, тоді як його виручка збільшилася на 0,4% – до $3 млрд 92 млн, а EBITDA – на 1%, до $403 млн.