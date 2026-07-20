Держфінмоніторинг у І пів.-2026 збільшив у 2,3 раза передачу матеріалів щодо скруток до правоохоронців

Державна служба фінансового моніторингу України у січні-червні 2026 року направила до правоохоронних органів 149 узагальнених матеріалів, пов’язаних зі "скрутками" та конвертаційними центрами, що у 2,3 раза перевищує показник за аналогічний період 2025 року, йдеться на сайті відомства у понеділок.

У Держфінмоніторингу зауважили, що загальна сума фінансових операцій за ними становила 78,3 млрд грн.

Відомство пояснило, що "скрутки" та конвертаційні центри формують найбільші обсяги тіньових коштів серед матеріалів, пов’язаних із податковими кримінальними правопорушеннями. В умовах повномасштабної війни боротьба з тіньовою економікою є питанням економічної та національної безпеки, наголосив очільник відомства.

Окремим напрямом роботи фінансової розвідки залишається протидія використанню "дропів" – осіб, які передають стороннім свої банківські картки або доступ до рахунків. За шість місяців 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали щодо діяльності "дропів", проаналізував понад 26 тис. банківських рахунків та встановив понад 12 тис. осіб, які могли залучатися до цих схем.

Завдяки взаємодії Держфінмоніторингу, Нацбанку та приватних банків кількість фінансових установ, що фігурували в аналізі схем із "дропами", зменшилася з 45 торік до 25 цього року, що свідчить про посилення внутрішнього фінансового моніторингу.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 1 368 матеріалів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією злочинних доходів та іншими правопорушеннями, зросла більш ніж удвічі – до 194,2 млрд грн.