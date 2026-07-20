Медичне страхування виявилося найбільш адаптованим до воєнних ризиків –огляд НАСУ

Медичне страхування виявилося найбільш адаптивним до воєнних ризиків, оскільки сумарно 55,5% страховиків готові їх покривати (з яких 29,6% мають широкий апетит, 25,9% – значний), і лише 7,4% повністю відмовляються.

Повідомляється в огляді зацікавленості страховиків, обмежень та покриття воєнних ризиків за даними інтерактивного дашборду Національної асоціації страховиків України (НАСУ).

"Страхування від нещасних випадків також доступне: 31% компаній мають широкий апетит до покриття воєнних травм, ще 13,8% – значний. Найзакритіший сегмент – страхування життя: накопичувальні програми з воєнними ризиками закриті у 54,5% компаній, пенсійні продукти – у 60%", – зазначається в огляді.

Повідомляється, що ліміти на одну особу за воєнними ризиками суттєво нижчі, ніж за класичними: для накопичувального страхування життя – 1 млн грн проти 40 млн грн, для страхування від нещасних випадків – 1 млн грн проти 20 млн грн. Ліміт перестрахування для ДМС персоналу визначається індивідуально й фактично не обмежений, що дозволяє покривати колективи до 50 тис. осіб.

Що стосується класичного медичного страхування, то 30% страхових компаній мають широкий апетит до цього, ще 26% – значний, та страхування від нещасних випадків (31% широкого апетиту).

"Ринок готовий забезпечувати базовий соціальний захист персоналу. Найконсервативніше виглядає страхування життя: 48% опитаних компаній наразі не мають апетиту до цього напряму в контексті інвестиційних проєктів, широкий апетит – лише у 24%", – зазначається в огляді.

Як повідомляється в інформації основою для аналітичного огляду стали результати масштабного опитування щодо продуктів для відновлення, розробленого НАСУ з урахуванням критеріїв Ukraine Recovery and Reconstruction Framework (URC), а також пріоритетів ЄБРР, Світового банку та Єврокомісії.

В опитуванні взяли участь 17 компаній-учасниць проєкту ПРІМА від НАСУ (Проєкт розкриття інформації, моніторинг та аналіз), з яких чотири компанії зі страхування життя (Life) та 13 ризикових страховиків (Non-Life). За підсумками 2025 року ця вибірка сумарно концентрує 65% усіх премій ринку страхування України.

Як повідомлялось, за даними НБУ на 1 липня 2026 року в Україні працює 47 ризикових страховиків, 10 компаній зі страхування життя та ще один страховик зі спеціальним статусом – "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА).