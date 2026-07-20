Товарообіг торговельних центрів Budhouse Group у I пів.-2026 збільшився на 24%

Торговельні центри Budhouse Group у січні-червні 2026 року продемонстрували зростання ключових операційних показників, сукупна відвідуваність об’єктів компанії збільшилася на 8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, а товарообіг – на 24% у гривневому еквіваленті, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

У компанії зазначили, що позитивну динаміку вдалося отримати попри безпекові виклики, пов’язані з регулярними обстрілами українських міст, а також несприятливі погодні умови та пізній початок весняного сезону.

Торговельні центри Budhouse Group упродовж січня-червня 2026 року відвідали майже 13 млн осіб, що на 8% більше, ніж у відповідному періоді 2025 року. Основним драйвером зростання став ТРЦ Nikolsky у Харкові, відвідуваність якого збільшилася на 12%. У травні 2026 року комплекс відновив показники 2021 року – близько 1 млн відвідувачів на місяць.

У ТРЦ Lubava та Forum Lviv також зафіксовано поступове зростання відвідуваності, хоча його темпи були помірнішими.

Загальний товарообіг торговельних центрів Budhouse Group у першому півріччі 2026 року становив 8,4 млрд грн, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. В євро зростання становило 12%. Найвищу динаміку серед об’єктів компанії продемонстрував також ТРЦ Nikolsky, товарообіг якого в євро збільшився на 21%.

Вакантність комплексів Budhouse Group збереглась на рівні менше ніж 1%. Зокрема, у ТРЦ Forum Lviv вакантність залишається нульовою. Водночас у ТРЦ Nikolsky наразі не працюють магазини брендів групи Inditex та H&M.

Ротація орендарів у ТРЦ Nikolsky та Lubava протягом звітного періоду була незначною.

Найбільше змін у структурі орендарів відбулося в ТРЦ Forum Lviv, де за перше півріччя було реалізовано низку релокацій, а також відкрито магазини понад 10 нових брендів.

Budhouse Group – компанія повного циклу, що займається інвестуванням, розвитком і управлінням стійких активів у сфері нерухомості. З 2009 року вона відкрила чотири торгові центри: Fabrika (Херсон), Lubava (Черкаси), Forum (Львів), Nikolsky (Харків) – і готель Khortitsa Palace (Запоріжжя). Навесні-2023 введено в експлуатацію Linden Luxury Residenсes.