Мінагрополітики готує нові механізми страхового захисту портової логістики від воєнних ризиків

Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно зі страховими компаніями, аграрним бізнесом і профільними органами влади напрацьовує додаткові механізми страхового захисту портової логістики та аграрної продукції від воєнних ризиків, повідомила пресслужба міністерства.

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький зазначив, що масштаби пошкоджень портової інфраструктури, логістичних об’єктів та аграрної продукції внаслідок останніх масованих атак потребують подальшого вдосконалення існуючих механізмів підтримки.

"Морський експорт має критичне значення для аграрного сектору та економіки України. В умовах посилення російських атак бізнес повинен мати зрозумілі й доступні інструменти захисту", – процитувала пресслужба міністра.

Окрему увагу учасники наради приділили державним механізмам підтримки бізнесу у сфері страхування воєнних ризиків, які реалізує Експортно-кредитне агентство України.

Підприємства наразі можуть скористатися двома інструментами. Перший – часткова компенсація вартості майна, пошкодженого або знищеного внаслідок збройної агресії рф. Максимальний розмір компенсації становить до 30 млн грн для підприємств, що працюють у 10 регіонах підвищеного ризику.

Другий інструмент – компенсація страхових премій за договорами страхування від воєнних ризиків. Держава компенсує частину вартості страхування, що перевищує 1% страхового тарифу, у розмірі до 3 млн грн, що дає можливість бізнесу значно знизити витрати на страхування виробничих активів.

У Мінагрополітики зазначили, що стабільна робота Українського морського коридору є критично важливою для аграрного сектору, адже забезпечує експорт продукції, валютні надходження до держави та підтримує глобальну продовольчу безпеку. Від моменту відкриття коридору у серпні 2023 року через українські порти вже експортовано 209 млн тонн вантажів, із яких 123 млн тонн – зернова продукція.