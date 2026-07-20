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Економіка

Понад 18 млн кв. м дорожнього покриття відновлено в Україні з початку 2026р.

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Понад 18 млн кв. м дорожнього покриття відновлено в Україні з початку 2026р.

На дорогах державного значення від початку 2026 року вже відновлено понад 18 млн кв. м дорожнього покриття, а найбільші обсяги робіт виконано на Кіровоградщині, Київщині та Дніпропетровщині, йдеться у повідомленні Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

"Щодня на автошляхах працюють близько 550 дорожників. У більшості регіонів ремонти проводять методом укладання "картами", що дозволяє швидко відновлювати проїзд на найбільш пошкоджених ділянках", – зазначено у Телеграм міністерства у понеділок.

Роботи також тривають на ключових міжнародних і національних маршрутах, а саме: М-06 Київ-Чоп, М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, М-30 Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине та інших.

Серед іншого, Житомирщина передбуває на завершальному етапі асфальтування обходу Бердичева. Зокрема, на 13 км дороги М-21 Виступовичі-Житомир – Могилів-Подільський повністю оновлено покриття та триває облаштування узбіч, з’їздів, огородження і дорожньої розмітки.

Крім того, на дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський з початку року відремонтовано понад 310 тис. кв. м покриття.

У відомстві уточнили, що на Сумщині вже завершено ремонт окремих ділянок доріг Н-07 Суми-Київ, Н-12 Суми-Полтава, Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин та Р-61 Батурин-Конотоп-Суми загальною протяжністю близько 40 км.

На Івано-Франківщині завершено ремонт великими картами на дорогах Н-09 Мукачево-Львів та Н-10 Стрий-Мамалига. У той час як на Дніпропетровщині на дорозі Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград відновлено понад 152 тис. кв. м покриття на ділянці понад 35 км.

Як повідомлялось 1 липня, від початку року відновлено вже більш ніж 16 млн кв. м дорожнього покриття.

На початку червня зазначалось, що з резервного фонду державного бюджету уряд виділив додатково 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

#ремонт_доріг #мінвідновлення
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