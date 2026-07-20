Росія пошкодила більше 500 тис. кв. м логістичної нерухомості України за останній рік

Внаслідок ракетних ударів РФ за останні 12 місяців пошкоджено більше 500 тис. кв. м логістичної нерухомості країни, очікується збільшення орендних ставок на 10%, але вплив для кінцевого споживача буде мінімальним, повідомив СЕО Бюро інвестиційних програм Олександр Бондаренко агентству "Інтерфакс-Україна".

"У 2022-му приблизно 600-700 тис. кв. м складських комплексів було знищено. Якщо до війни у нас було десь 3,2 млн кв. м складів класу "А" і "B", то на кінець 2022-го року залишилось біля 2,6 млн кв. м складської нерухомості, яка обслуговує бізнес, комерційні проєкти, імпортерів, експортерів і так далі. З середини 2023 року до середини 2025 року було відносне затишшя, минулим літом наш ворог почав гатити ракетами по відділенням і терміналам "Нової пошти", а потім по іншим великим складам. За оцінками Бюро інвестиційних програм, за останні 12 місяців у великих містах – Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро – було додатково знищено близько 400-440 тис. кв. м сухих і холодних складів класу "А" і "B", а також близько 100-120 тис. кв. поштових терміналів", – повідомив Бондаренко.

За його оцінками, ракетами ворога відповідно знищено біля $0,3 млрд інвестицій у логістичні склади та $50 млн нерухомості "Нової пошти" по всій Україні. Найбільшою атакою за останній рік стало знищення Amtel, логістичного комплексу площею 100 тис. кв. м, із продукцію орендарів, зокрема, таких імпортерів, як WineTime и Goodwine.

Бондаренко повідомив, що обмежена пропозиція складів, особливо у столичному регіоні, стимулюватиме підвищення орендних ставок.

"Ставки на фоні відчутного дефіциту пропозиції складської нерухомості класів "А" і "В", можливо зростуть на 10-12% . Але, це, сподіваюсь, не позначиться на кінцевих споживачах. Чому? Тому що імпортери і дистриб’ютори за останні чотири роки навчилися децентралізувати основні залишки по різних регіонах і різних локаціях. Тому будуть перекидати з інших регіональних хабів свою продукцію на розподільчі центри ритейлерів у постраждалі регіоні", – вважає Бондаренко.