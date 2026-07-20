Інтервенції НБУ за тиждень знову перевищили $1 млрд вп'яте за шість тижнів

Національний банк України (НБУ), якому вдалося позаминулого тижня зменшити інтервенції на міжбанківському ринку $0,87 млрд, минулого тижня знову наростив їх до $1,07 млрд, свідчить статистика на сайті регулятора.

Згідно з даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юрособами зросло до $168,5 млн зі $104,0 млн тижнем раніше та сумарно склало $674,0 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо навпаки зменшилося: з понеділка по четвер воно становило майже $11,6 млн проти $34,1 млн на позаминулому тижні. Це сталося як за рахунок середньоденного позитивного сальдо з безготівкових операцій $7,9 млн проти негативного $5,6 млн тижнем раніше, так і зменшення негативного середньоденного сальдо на готівковому ринку до $19,5 млн з $28,5 млн.

Офіційний курс гривні до долара ослаб з 44,4950 грн/$1 на початку тижня до 44,6676 грн/$1 наприкінці, євро – з 50,8600 грн/EUR1 до 51,0595 грн/EUR1.

На готівковому ринку долара упродовж минулого тижня майже не змінився: за даними ресурсу "Мінфін" середній курс його купівлі банками складає 44,45 грн/$1, продажу – 44,92 грн/$1, на "чорному" ринку – відповідно 44,63 грн/$1 та 44,73 грн/$1.