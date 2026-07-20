Goodwine та WineTime повідомили про втрати складів після обстрілу РФ Києва у неділю

Компанії WineTime та Goodwine (обидві – Київ), які є великими постачальниками алкогольної продукції на український ринок та мають власні магазини, повідомили про втрати складів в результаті атаки Росії на Київ та область вночі 19 липня.

"Під час нічного обстрілу 8 ворожих балістичних ракет влучили у наш основний склад продукції. Ми досі оговтуємося від атаки. Це значна втрата для Winetime", – йдеться в інформації WineTime у Facebook.

Згідно з нею, мова йде про руйнування одного з найбільших логістичних комплексів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у c.Білгородка Бучанського району під Києвом.

У тому самому комплексі, судячи з опублікованого відео, знаходився й склад продукції компанії Goodwine.

"Сьогодні вночі російські ракети влучили і у склад goodwine. Це вже вдруге… Цього разу на складі була лише частина залишків продукції", – зазначається в повідомленні у Facebook.

Обидві компанії подякували ДСНС за ліквідацію пожежі та зауважили, що серед їх працівників постраждалих нема, але є постраждалі серед команди складського оператора.

"Зараз ми робимо все можливе, щоб не допустити перебоїв у роботі чи затримок, одночасно підтримуючи поставки партнерам, які втратили більшість своїх запасів", – зазначив Goodwine.

Про втрату складів після цього обстрілу вже повідомили компанії WOG, Ukrtac, видавництво "Книголав", Coffeton.

WineTime (ТОВ "ТС Плюс"), згідно з фінансовою звітністю на сайті, у 2025 році збільшило виторг на 7,4% – до 2 млрд 289,3 млн грн, а його чистий прибуток скоротився у 2,8 раза – до 0,8 млн грн.

Відповідно до звіту, 77,316% ТОВ володіє багатопрофільна компанія ПАТ "Аснова Холдинг", а 22,684% – "Аснова Інвестментс Лімітед" (Кіпр). Бенефіціарами "ТС Плюс" у ресурсі YouControl зазначені Олег Баришевський, Максим Сафонов та Анатолій Строган – по 21,9%.

У WineTime три основних види діяльності: ритейл – 72,3%, алкогольна дистрибуція – 26,8% та здача в оренду власних приміщень – 0,9%. Ритейл представлений магазинами Winetime в 15 регіонах України, де на сумарній площі близько 11 тис. кв. м представлено понад 14 тис. найменувань продукції. Дистрибуційний бізнес представлений у дев’яти регіонах, співпрацюючи напряму з ресторанами, кафе, готелями, супермаркетами та роздрібними магазинами, а також з іншими дистрибуторами. Об’єкти оренди знаходяться у Києві.

Goodwine (ТОВ "Бюро Вин"), згідно з інформацією YouControl, 2025 року збільшило виторг на 12,4% – до 5 млрд 106,1 млн грн, а чистий прибуток – на 15,8%, до 411,3 млн грн.

Його найбільшими власниками є Володимир Шаповалов – 62,02%, Дмитро Кримський – 17,305%, Оксана Барняк – 5%, Максим Василевич – 4,6125% та Ігор П’єх – 4,3125%.

Згідно з опублікованим на сайті консолідованим звітом за 2024 рік основна діяльність компанії та її дочірніх підприємств полягає у роздрібній та гуртовій торгівлі вином, алкогольними напоями та продуктами харчування, включаючи продукцію власного виробництва, під торговими марками Good Wine та BadBoy через мережу шести магазинів та гастро комплекса Garage, розташованих у Києві, Львові та Дніпрі, онлайн-магазину та клієнтів гуртової торгівлі.