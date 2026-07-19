Новий глава Мінекономіки у День металургів заявив про пріоритетність вирішення проблем галузі

Металургійний сектор може і має стати одним із локомотивів економічного відновлення, Україна та ЄС мають взаємодоповнювальні переваги в цій галузі, вирішення її проблем буде одним з пріоритетів у роботі Міністерства економіки та довкілля, заявив його новий глава Олександр Кравченко.

"Ця галузь щосили тримає економічну стійкість країни. І водночас вона чи не найбільше серед інших постраждала внаслідок війни. Знайти відповіді на виклики, з якими стикається український ГМК – серед пріоритетів моєї роботи", – написав він у Facebook у неділю у День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Кравченко нагадав, що попри військові ризики, руйнування та логістичні витрати у 2025 році підприємства гірничо-металургійного комплексу сформували 7% ВВП України та 15% усього експорту товарів, близько 20% усіх інвестицій у промисловість України забезпечує саме ГМК.

Міністр додав, що галузь також забезпечує 70 тис. робочих місць на металургійних підприємствах та ще понад 280 тис. – у суміжних галузях.

На його думку, Україна може стати одним із ключових постачальників високоякісної залізорудної сировини та іншої продукції, яка необхідна для декарбонізації європейської металургії, що створює нові можливості для промислової кооперації, залучення інвестицій та глибшої інтеграції до європейських виробничих ланцюгів.

Як повідомлялося із посиланням на дані "Укрметалургпрому", українські металургійні підприємства в січні-червні поточного року знизили виробництво загального прокату на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,94 млн тонн, виплавка сталі скоротилась на 3,2% – до 3,57 млн тонн, чавуну – на 0,2%, до 3,67 млн тонн.

В 2025 році в України виробництво прокату зросла на 4,8% порівняно з 2024 роком – до 6,52 млн тонн, чавуну – на 11,2%, до 7,88 млн тонн, тоді як виплавку сталі знизилася на 2,2% – до 7,41 млн тонн.

За довоєнний 2021 рік було вироблено 21,175 млн тонн чавуну, 21,37 млн тонн сталі та 19,08 млн тонн прокату.

Українські металурги критикували попередній уряд за недостатній, на їх думку, захист у торгівлі із ЄС: мова про запровадження CBAM на початку цього року та зменшення безмитних квот експорту з середини року. Також вони виступають проти очікуваного збільшення тарифів "Укрзалізниці" на 30% та просять враховувати особливості галузі у ціноутворенні на електроенергії.

В середині вересня минулого року Мінекономіки повідомило про координаційну нараду з представниками ГМК, Міненергетики, НКРЕКП, "Укрзалізниця" та "Укренерго", мету якої тодішній очільник міністерства Олексій Соболев описав як "напрацювати рішення, аби зменшити витрати для українських металургів, зберегти експортний потенціал підприємств, підтримати виробництво". За його словами, серед головних питань тоді були ціни на електроенергію та для металургійних виробництв, логістичні витрати, дефіцит сировини. З початку цього року була введена заборона на експорт металобрухту з України.