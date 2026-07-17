"Нафтогаз" сплатив за реструктуризацію євробондів та назвав їх нові обсяги

Група "Нафтогаз" виплатила та домовлені відсотки та винагороду за реструктуризацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій на EUR600 млн із погашенням 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року до 15 січня 2032 року та до 15 січня 2033 року відповідно.

Як йдеться у біржовому повідомлені у п'ятницю, із урахуванням капіталізації решти відсотків новий розмір непогашеної основної сума єврооблігацій-2026 тепер складає EUR704 млн 482,162 тис., тоді як єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.

За даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі котируються по 89,9% від номіналу порівняно із 83,1% на початку червня до оголошення домовленості про реструктуризацію із ad hoc комітетом, тоді як єврооблігації-2028 на Франкфуртській біріжі – відповідно по 87,0% від номіналу порівняно із 79,9% на початку червня.

Як повідомлялося, згідно із умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але несплачених до дати транзакції відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені готівкою, тоді як решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 рік капіталізовані.

Плата за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 – 0,5%, ad hoc комітету, який представляв власників приблизно 40% облігацій, – ще 0,25%.

Кворум на зборах по євробондам-2026 склав 97,02% від усіх облігацій, голосів у підтримку було подано 99,43%. Для євробондів-2028 ці показники склали відповідно 94,67% та 99,7%.

Нові євробонди-2032 в євро запропоновано поступово погашати за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а потім рівними піврічними виплатами з 15 липня 2029 року.

Для євробондів-2033 в доларах графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.

Купонна ставка як євробондів-2026, яка складала 7,125%, так і євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, піднята до 8,95% річних.

В той же час у перші три купонні виплати "Нафтогаз" зможе сплатити грошима 6%, а на решту 2,95% довипустити облігації, у четверту виплату 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а вже потім доведеться платити всі купони грошима.

Згідно із пропозицією ковенанти за обома випусками єврооблігацій збережені. В той же час зроблені поступки для можливості "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Також серед нових умов заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, щоправда за винятком випадків, коли компанія зобов'язана це зробити згідно з чинним законодавством України.

Окрім того, "Нафтогаз" до погашення євробондів повинен мати рейтинг у будь-який час щонайменше одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість направляти на виплату євробондів гроші, присуджені за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.

Фінансовим консультантом для сприяння взаємодії з власниками облігацій та формулювання пропозиції НАК обрав Rothschild & Co.