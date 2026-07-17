Промисловість очікує від нового уряду збереження програм підтримки, вирішення проблем з бронюванням та підготовки до зими

Ключовими викликами, які потрібно терміново вирішувати новому прем’єру та уряду стосовно української промисловості, є ситуація з бронюванням військовозобов’язаних, підготовкою до зими, у тому числі з дефіцитом та ціною електроенергії, а також збереження всіх існуючих програм підтримки в рамках платформи "Зроблено в Україні", вважає генеральний директор Федерації роботодавців України (ФРУ) Руслан Іллічов.

"Один з ключових викликів – звісно, ситуація з бронюванням, коли до 1 вересня потрібно пройти верифікацію, і це питання №1 у бізнесу, бо інакше просто не буде кому працювати", – зазначив він агентству "Інтерфакс-Україна".

Іллічов додав, що у промислових підприємств немає проблем з таким критерієм для бронювання як заробітна плата, бо вони досить великі, і зарплата у більшості з них перевищує 26 тис. грн.

"Але, наприклад, поки не до кінця зрозуміло, як працюватиме координаційний центр, який планується впровадити для верифікації. А час іде, і ми, ймовірно, будемо просити уряд подовжити на місяць цей граничний термін", – повідомив гендиректор ФРУ.

Другим ключовим викликом для нової виконавчої влади він назвав підготовку до зими, зокрема очікуваний дефіцит електроенергії, її вартість.

"Це один із основних запитів від промисловості – якою буде ціна електроенергії. В уряду Свириденко було декілька непоганих новацій, зокрема так звані "довгі контракти", які дозволять бізнесу прогнозувати витрати на електроенергію. В понеділок був такий перший аукціон з продажу електроенергії, і весь обсяг знайшов покупців", – зазначає він.

Іллічов також підкреслив необхідність збереження існуючих програм підтримки промисловості в рамках Всеукраїнської платформи "Зроблено в Україні".

"Ми вважаємо їх дуже дієвими: це і локалізація, і секторальні підтримки на кшталт часткової компенсації (25%, 15%) споживачам техніки та обладнання вітчизняного виробництва, це грантові програми, завдяки яким багато компаній отримало виробниче обладнання, програма "5-7-9", яку треба далі трансформувати – і це важливий момент, тобто всю платформу "Зроблено в Україні" треба як мінімум зберегти і розвивати", – вважає гендиректор ФРУ.

Пріоритетними він також назвав питання воєнних ризиків, більш ефективної системи страхування і підтримки зруйнованих компаній та спрощений доступ до фінансових ресурсів.

"Ми бачимо, що за 2025 рік 71% всіх капінвестицій – це власні кошти підприємств, і це на 20% більше, ніж 2024 року. І тільки менше 1% – іноземний капітал. Тобто український бізнес – головний інвестор країни, наші компанії продовжують будувати і розвивати виробництво, і для них потрібні так само стимули щодо інвестицій і більш зрозумілий, спрощений доступ до фінансових ресурсів", – повідомив Іллічов.

Він зауважив, що є проєкти підтримки в індустріальних парках, і вони себе показують непогано, але більшість компаній залежать від державних стимулів щодо інвестицій.

"Тому у нас серед головних пріоритетів – прийняття розроблених Дмитром Кисилевським законопроєктів по "капексах" (часткова компенсація капітальних інвестицій через податки), який прийнято в першому читанні, і нам потрібні ці інструменти для подальшого стимулювання збільшення інвестицій. Це може бути також стовідсоткова амортизація основних засобів під час введення їх в експлуатацію", – зазначає він.

Крім того, вважає Іллічов, необхідна зміна політики Нацбанку, оскільки сьогодні він, на його думку, стримує кредитування реального сектору.

"Регуляції, які наразі такі самі, як були до війни, вимоги до позичальника – все треба змінювати, бути більш гнучким, і треба зробити нову систему кредитування, можливо, з великим обсягом інструментів, такі як портфельні гарантії, для того, щоб бізнес отримав більше можливості для доступних кредитів. Звісно, "5-7-9" працює, але це не для великого бізнесу, а у нас один з найбільш успішних експорторієнтованих – це бізнес великих компаній". – пояснив експерт.

Він нагадав поміж іншим і про такі проблеми, як-от втрати вітчизняного бізнесу від запровадження з 1 липня тарифних квот на металопродукцію та сплати за СВАМ сертифікати вже з 2027 року, а також про можливі затримки з вирішенням проблемних питань у зв’язку з розділенням міністерств.

"Буде розділення міністерств, і тут є питання дозволів, ліцензій, щоб це болісно не вдарило по бізнесу. Тому ми очікуємо і підкреслюємо, що під час війни потрібний максимально технологічний перехід і оновлення, щоб не було затримок", – резюмував гендиректор ФРУ.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 липня 2026 року призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України та оновила склад уряду.