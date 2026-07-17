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Економіка

В Раді пропонують частково компенсувати вартість самостійно придбаних авто для ветеранів з інвалідністю – нардеп

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В Раді пропонують частково компенсувати вартість самостійно придбаних авто для ветеранів з інвалідністю – нардеп

В Україні пропонують запровадити часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля у розмірі 120 тис. грн. для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В Україні пропонують запровадити новий механізм державної підтримки для ветеранів з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля у розмірі 120 тисяч гривень", – йдеться у пресрелізі нардепа.

Нардеп подав на реєстрацію відповідний пакет із двох взаємопов’язаних законопроєктів.

За словами ініціатора нововведень, фінансування цієї програми планують розпочати вже поточного року за рахунок змін до державного бюджету.

Програма реалізовуватиметься у два етапи: виплати зможуть отримати особи з інвалідністю внаслідок війни I групи; дію механізму буде розширено на ветеранів із II групою інвалідності.

"Для багатьох ветеранів власний автомобіль – це не питання комфорту, а можливість дістатися до лікаря чи реабілітації, працювати, навчатися та жити повноцінним життям. Мобільність – це не привілей. Саме тому держава має створювати сучасні механізми підтримки, які відповідають реальним потребам наших захисників і захисниць", – наголосив Гетманцев.

Законопроєкти передбачають: безпосереднє впровадження грошової компенсації у розмірі 120 тис. грн на купівлю автомобілю. Другий документ забезпечує фінансове підґрунтя ініціативи, вносячи необхідні зміни до Держбюджету для виділення коштів уже цього року.

Наразі законопроєкти відкриті для підписання іншими народними депутатами, після чого їх передадуть на розгляд профільних комітетів Верховної Ради.

#інвалідність #автомобілі #ветерани #гетманцев
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