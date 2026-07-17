Видатки загального фонду держбюджету України за 6 міс.-2026 зросли на 18,9%, у червні – на 27,9%

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень-червень 2026 року сягнула 2,23 трлн грн, що на 354,1 млрд грн, або на 18,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомило Міністерство фінансів у п’ятницю із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби, у червні надходження до загального фонду становили 431,5 млрд грн, що на 27,9% більше за показник червня-2025.

Зазначається, що видатки на безпеку і оборону за перше півріччя сягнули 1,4 трлн грн (торік – 1,2 трлн грн), або 63% (62,5%) від усіх видатків загального фонду, у тому числі у червні було витрачено 263,5 млрд грн (187,6 млрд грн).

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями – 851 млрд грн, або 38,2% всіх видатків за 6 місяців. Порівняно з торішнім аналогічним періодом ці витрати зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%, у тому числі у травні – на 21,8%, до 149 млрд грн.

На соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) пішло за шість місяців цього року 352,1 млрд грн, або 15,8% загального обсягу видатків. Це на 38,6 млрд грн, або на 12,3% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у червні – на 17,8%, до 55,6 млрд грн.

Витрати на субсидії та поточні трансферти підприємствам становили 384,9 млрд грн, або 17,3% загального обсягу видатків. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ці витрати зросли на 145,9 млрд грн, або на 61%, у тому числі у червні – на 84,1%, до 79,7 млрд грн.

Оплата використання товарів і послуг за шість місяців цього року склала 262,4 млрд грн, або 11,8% загального обсягу видатків, що на 5,9 млрд грн, або на 2,3% більше, аніж за шість місяців минулого року. Втім, у червні ці витрати збільшилися на 65% – до 56,6 млрд грн.

Окрім того 184,5 млрд грн пішло на обслуговування державного боргу, або 8,3% загального обсягу. Витрати проти аналогічного періоду минулого року зросли на 4,6 млрд грн, або на 2,6%, хоча у червні-2026 вони були на 6% меншими, ніж у червні-2025, та становили 40,6 млрд грн.

Нарешті ще 142,7 млрд грн було спрямовано на трансферти місцевим бюджетам, або 6,4% загального обсягу. Це на 40,6 млрд грн, або на 39,8% більше, аніж за 6 місяців 2025 року, зокрема у червні зростання становило 32,8% – до 38,5 млрд грн.

Мінфін нагадав, що доходи загального фонду держбюджету за червень підскочили до 541,8 млрд грн, а за 6 місяців становили 1,898 трлн грн.

Держбюджет України на 2026 рік ухвалено з доходами (без урахування грантів) 2,90 трлн грн та видатками 4,77 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 2,61 трлн грн та 4,38 трлн грн.

В червні Рада переважно за рахунок отримання від ЄС EUR45 млрд позики USL збільшила доходи до 5,20 трлн грн та видатки до 6,41 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – відповідно до 3,38 трлн грн та 4,50 трлн грн.