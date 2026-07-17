Підготовка до зими, достатні запаси газу та стабільна робота в умовах обстрілів – пріоритети нового глави "Нафтогазу"

Серед ключових завдань виконуючого обов’язки голови правління НАК "Нафтогаз України", комерційного директора компанії Сергія Федоренка, є підготовка до зимового періоду, забезпечення достатніх запасів газу, а також надійної роботи підприємств Групи в умовах обстрілів РФ, повідомила компанія.

"Ключовим завданням в.о. голови правління буде збереження високих темпів підготовки до опалювального сезону, забезпечення достатніх запасів газу в сховищах, відновлення та забезпечення надійної роботи нафтогазової інфраструктури в умовах систематичних російських ударів", – йдеться в повідомленні НАК на сайті у п’ятницю.

Крім того зазначається, що він має продовжити реалізацію стратегічних домовленостей із міжнародними партнерами у сфері диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу, розвитку фінансових механізмів для закупівлі обладнання для відновлення, досягнутих командою "Нафтогазу" торік.

Як повідомлялося, наглядова рада "Нафтогазу" після призначення 16 липня прем’єр-міністром очільника компанії Сергій Корецького (обіймав посаду з травня 2025 року) призначила в.о голови правління НАК Сергія Федоренка, її члена правління та комерційного директора.

Раніше він був членом правління ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

До "Укрнафти" Федоренко працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015-2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019-2022рр. У 2022-2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України.

Має ступінь магістра політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" та диплом MBA Київської школи економіки.

Джерела інтернет-порталу "Енергореформа" в уряді зазначали, що на посаду т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" розглядалося дві кандидатури: голова правління "Укргазвидобування" Юрій Ткачук та комерційний директор НАК Сергій Федоренко. Джерела вказували, що по Федоренку є консенсус всередині НАК, в галузі і в бізнес колах, що це сильний менеджер, і саме він краще підійшов би на роль очільника "Нафтогазу" після Корецького.