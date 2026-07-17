"Енергоатом" вчергове закликав посилити тиск на РФ для деокупації ЗАЕС та не піддаватися її інформаційним маніпуляціям

НАЕК "Енергоатом", оператор українських атомних станцій, закликав посилити тиск на державу-агресорку РФ задля демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС і міста Енергодар та не піддаватися російським інформаційним маніпуляціям.

Таку заяву "Енергоатом" зробив після інформації у російських ЗМІ про загибель внаслідок обстрілів Олександра Яковлєва, який значиться на посаді головного інженера окупаційної адміністрації ЗАЕС.

"Запорізька АЕС була і залишається українським ядерним об’єктом. Її єдиним законним оператором є "Енергоатом", а будь-які призначення, здійснені окупаційною владою, є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків (…) Ця особа (Олександр Яковлєв – ІФ-У) ніколи не була легітимним головним інженером ЗАЕС. Єдиним законним головним інженером станції є Денис Мартиненко", – йдеться в заяві "Енергоатому" в Телеграм-каналі у п’ятницю.

Оператор АЕС наголосив, що повернення ЗАЕС під повний контроль України є єдиною гарантією відновлення ядерної та радіаційної безпеки в Україні та Європі.

Як зазначається в повідомленні, РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану ЗАЕС не лише як інструмент ядерного шантажу, а й як майданчик для інформаційних маніпуляцій, намагаючись створити ілюзію законного управління українським ядерним об’єктом.

"Будь-які заяви чи повідомлення, що стосуються діяльності створеної окупантами адміністрації ЗАЕС, мають розглядатися виключно крізь призму того, що станція перебуває під незаконною окупацією, а всі призначення, здійснені державою-агресоркою, є юридично нікчемними", – підкреслив "Енергоатом".

Він також наголосив, що Росія системно витісняла зі станції законний український персонал, усунувши від роботи у лютому 2024 року останніх компетентних працівників "Енергоатому", зокрема ліцензованих фахівців, які забезпечували безпечну експлуатацію ядерного об’єкта.

"Енергоатом" уточнив, що до окупації на ЗАЕС працювали приблизно 11 тис. висококваліфікованих українських атомників, які десятиліттями забезпечували безпечну експлуатацію найбільшої атомної електростанції Європи. Натомість, як зазначив український оператор, "Росатом", не маючи достатньої кількості підготовлених фахівців, комплектував персонал окупованої станції працівниками без належної освіти, досвіду роботи на атомних об’єктах та необхідних професійних компетенцій.

"Для ядерної галузі така кадрова політика є неприпустимою та становить додаткову загрозу ядерній і радіаційній безпеці", – вказав він.

Компанія запевнила, що попри всі спроби окупантів позбавити ЗАЕС її законного персоналу вона змогла зберегти унікальний кадровий потенціал станції, і після деокупації ЗАЕС саме ці українські атомники будуть готові невідкладно повернутися на станцію та забезпечити її безпечне функціонування під управлінням єдиного законного оператора – "Енергоатому".

Там також звернули увагу, що Рада керуючих та Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від РФ припинити незаконне управління ЗАЕС, вивести зі станції військових та інший персонал і повернути об’єкт під контроль компетентних органів України.

"росія свідомо ігнорує ці рішення, продовжуючи порушувати міжнародне право та створювати безпрецедентні ризики для ядерної безпеки", – резюмував "Енергоатом".

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення РФ щодо нібито причетності України до загибелі від обстрілів так званого головного інженера Запорізької АЕС Олександра Яковлєва та його водія від удару дроном поблизу станції.

МЗС України наголосило на відсутності "жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України", а "інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною".

Найбільша в Європі Запорізька АЕС окупована РФ з 4 березня 2022 року, з вересня того ж року вона не виробляє електроенергію. Для забезпечення своїх потреб ЗАЕС отримує е/е з Об’єднаної енергосистеми України.

Як зазначав т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павло Ковтонюк, Україна упродовж усіх років окупації Запорізької АЕС забезпечує постачання електроенергії для власних потреб станції, яке становить 40-50 МВт на годину.