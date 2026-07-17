"Укрзалізниця" та іспанська Renfe спільно працюватимуть над розвитком пасажирських і вантажних перевезень

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ") та національний залізничний оператор Іспанії Renfe домовилися про стратегічну співпрацю, яка передбачає розвиток вантажних та пасажирських перевезень, йдеться у повідомленні компанії у п’ятницю.

"Укрзалізниця" та Renfe — національний залізничний оператор Іспанії, який має понад 80 років досвіду пасажирських перевезень і понад 30 років експлуатації високошвидкісних поїздів — домовилися про стратегічну співпрацю", - написала "УЗ" в Телеграм-каналі.

Передбачається, що в межах угоди йтиметься про впровадження технологій автоматичної зміни ширини колії, організацію стикових пунктів між різними системами та планування розвитку європейської колії.

Поміж іншим компанії опрацьовуватимуть можливості підготовки та організації пасажирських маршрутів колією 1435 мм в Україні як на вже збудованих лініях, так і на ділянках, що будуються чи плануються до будівництва.

Крім того меморандум передбачає співпрацю у сфері вантажних перевезень та інтермодальної логістики між Україною та країнами Європейського Союзу.

"Укрзалізниця" зі свого боку ділитиметься унікальним досвідом забезпечення безперервності перевезень, оперативного відновлення інфраструктури та стійкості залізничної системи в умовах повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.

В межах спільної роботи технічні команди обмінюватимуться досвідом щодо сучасних систем управління рухом і безпеки, підвищення пропускної спроможності, якості послуг для пасажирів і вантажовідправників.

Також сторони працюватимуть над подальшим розвитком безбар’єрності інфраструктури та рухомого складу для людей з інвалідністю й інших маломобільних груп населення.

В "Укразілзниці" уточнили, що співпраця закріплена меморандумом з дочірньою компанією Renfe — Renfe Proyectos Internacionales Sociedad Mercantil Estatal (RPI).