Французька Schneider Electric долучилася до модернізації теплопостачання у 26 містах України

Французька Schneider Electric реалізувала масштабний інфраструктурний проєкт із забезпечення сучасним обладнанням для підвищення енергоефективності та надійності роботи систем теплопостачання 26 міст України.

"Реалізація проєкту до початку опалювального сезону-2025/2026 дозволила теплопостачальним підприємствам краще підготуватись до пікових навантажень", – повідомили у пресрелізі компанії, переданому агентству "Інтерфакс-Україна".

Як стверджують в Schneider Electric, завдяки наданому обладнанню міста змогли більш стабільно пройти опалювальний сезон, знизивши ризики позапланових зупинок та підвищивши загальну ефективність роботи систем.

У межах проєкту компанія, зокрема, поставила шафи керування насосами та дуттьовими механізмами, оснащені сучасними частотними перетворювачами, до 26 міст у Чернігівській, Черкаській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Кіровоградській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Київській областях.

В Schneider Electric пояснили, що ключовим елементом проєкту стало впровадження частотних перетворювачів для регулювання роботи насосного обладнання теплопостачальних підприємств, що дозволило суттєво підвищити енергоефективність систем, зменшити споживання електроенергії, оптимізувати експлуатаційні витрати та подовжити термін служби обладнання.

Рішення, реалізовані на базі технологій Schneider Electric, включають укомплектовані шафи керування насосним обладнанням. Шафи мають захист від вологи і пилу, що дає змогу встановлювати їх безпосередньо у машинних залах, тим самим зменшуючи витрати та спрощуючи монтаж.

"Підприємства отримали інструменти для більш гнучкого управління обладнанням, зниження навантаження на енергосистему та підвищення якості послуг теплопостачання для споживачів", – наголосила компанія.

Як зазначив генеральний директор Schneider Electric Україна Михайло Бубнов, йдеться не просто про поставку обладнання, а про довгострокову інвестицію в енергоефективність і стабільність теплопостачання в Україні.

"Вже сьогодні ми бачимо, як впроваджені рішення допомагають підприємствам оптимізувати споживання енергії, підвищувати надійність роботи систем і формувати основу для подальшої модернізації галузі", –.констатував він.

Реалізований проєкт став одним із прикладів співпраці, спрямованої на впровадження сучасних енергоефективних технологій та підвищення операційної ефективності комунальних підприємств України, зазначили в Schneider Electric.