ЗВТ з Туреччиною стане підготовкою до повнішого відкриття ринку в рамках членства України в ЄС – Мовчан

Угоду про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною варто розглядати як підготовчий етап до значно повнішого відкриття ринку в разі майбутнього членства України в Європейському Союзі, вважає директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, керівниця Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан.

"Цю угоду можна розглядати як підготовку до значно повнішого відкриття ринку в рамках членства в Європейському Союзі. Поки ми станемо членами ЄС, ми якраз підійдемо до завершення перехідних періодів у цій угоді. Туреччина буде змушена значно більше відкрити свій ринок для нас, і ми також відкриємо те, що зараз перебуває у перехідних періодах або залишається закритим", – сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас Мовчан зазначила, що ризики для українського агросектору є обмеженими, оскільки угода не передбачає повного відкриття аграрного ринку.

"Якщо говорити про ризики для агросектору, то рівень захисту українського агросектору порівняно з іншими партнерами, зокрема Туреччиною, є дуже невисоким. У нас там є тільки кілька піків, наприклад, 50% на цукор, але загалом ставки відносно низькі. Плюс угода з обох боків містить тарифні квоти, вилучення або неповне відкриття, як-от зниження на 20%, для багатьох товарів", – пояснила експертка.

За її оцінкою, навіть за повного скасування всіх бар’єрів у торгівлі аграрною продукцією зростання імпорту з Туреччини було б відносно помірним – близько 15%. Основними товарами, за якими можливе зростання поставок, є фрукти, овочі та насіння соняшнику для сівби.

Вона також звернула увагу, що Україна не змогла домогтися суттєвого відкриття турецького ринку для низки ключових аграрних товарів.

"Наприклад, ту саму кукурудзу вилучено з тарифного розкладу в рамках ЗВТ. Тобто там зниження не буде, режим залишиться таким, як є. При тому, що для України саме експорт кукурудзи зараз є найбільшим на ринок Туреччини", – сказала експертка.

За словами Мовчан, структура імпорту України з Туреччини також свідчить, що основний вплив угоди не буде пов’язаний із різким збільшенням поставок готової продукції.

"Ми імпортуємо з Туреччини не лише готові товари, а й багато товарів проміжного споживання, які використовуються українськими виробниками, наприклад, енергоносії, метал, а зараз також товари військового або подвійного призначення, як-от радіонавігаційні прилади", – зазначила Мовчан.

Вона наголосила, що відкриття торгівлі не стане "кардинальною зміною правил гри", яка призведе до вибухового зростання імпорту. Водночас, за її словами, найбільший вплив від набуття чинності ЗВТ очікується у сфері легкої промисловості.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 липня ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, підписану в лютому 2022 року. Документ набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур та обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.