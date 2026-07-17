Бізнес очікує від нового прем'єра Корецького збереження євроінтеграційного курсу та підтримки інвестицій в умовах повномасштабної війни

Провідні бізнес-асоціації України привітали Сергія Корецького з призначенням на посаду прем’єр-міністра та заявили про очікування щодо збереження курсу на розвиток підприємництва, євроінтеграцію, послідовність реформ і передбачуваність державної політики.

Спілка українських підприємців (СУП) наголосила, що в умовах постійних атак на цивільну й енергетичну інфраструктуру та потреби нарощувати виробництво озброєння для бізнесу вкрай важливо зберегти орієнтир на дерегуляцію та інвестиції. Спілка розраховує на відкритий діалог із владою для розвитку економіки під час війни та повоєнного відновлення. Також організація подякувала за відкритість до діалогу та співпрацю з бізнес-спільнотою Юлії Свириденко.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), вітаючи нового очільника уряду та міністрів, висловила вдячність попередньому складу Кабміну та закликала оновлену команду приділити особливу увагу збереженню бізнес-активності й залученню інвестицій. Водночас асоціація очікує на постійні призначення міністра оборони та міністра закордонних справ, які є критично важливими для обороноздатності та міжнародної співпраці. З урахуванням викликів 2026 року ЄБА вже визначила 10 ключових пріоритетів бізнесу, що потребують першочергової уваги уряду. Серед них: забезпечення макроекономічної стабільності та виконання вимог МВФ і Ukraine Facility; продумана євроінтеграція із залученням бізнесу до переговорів; дерегуляція та поліпшення бізнес-клімату; детінізація; прозора і передбачувана система бронювання працівників та збереження людського капіталу.

Асоціація також наполягає на розвитку страхування воєнних ризиків, підтримці прифронтового бізнесу, створенні умов для приватних інвестицій у відбудову й енергетику, проведенні судової реформи та якісній регулярній комунікації уряду з підприємцями перед ухваленням важливих рішень.

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) подякувала членам Кабміну воєнного часу за службу в один із найскладніших періодів історії країни та висловила готовність до тісної співпраці з новим урядом задля створення прозорого, передбачуваного та справедливого бізнес-середовища.

Заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський у дописі у Facebook виокремив три головні пріоритети для новопризначеного Кабміну. Першим напрямом він назвав нарощення обороноздатності шляхом максимального локального виробництва зброї в Україні та поглиблення партнерства держави з приватним сектором. Другим викликом депутат визначив підготовку до надскладної зими, що включає захист енергооб’єктів, будівництво розподіленої генерації та створення запасів обладнання для швидких ремонтів, де нафтогазовий досвід нового прем’єра є безцінним.

Третім пріоритетом Кисилевський назвав забезпечення стійкості економіки та системний розвиток політики "Зроблено в Україні". За його словами, новому уряду необхідно вирішити проблеми промисловості з доступом до дешевих довгострокових грошей, збалансувати тарифи на енергоносії, посилити стимулювання експорту та захист внутрішнього ринку від імпорту (зокрема, у контексті екологічних мит ЄС та Угоди про ЗСТ з Туреччиною). Депутат також додав, що важливим маркером ефективності Кабміну стануть переговори з МВФ щодо впровадження компенсації капітальних інвестицій через податки.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 16 липня 2026 року призначила Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України та оновила склад уряду. Міністри оборони і закордонних справ – Михайло Федоров і Андрій Сибіга – не були перепризначені. Президент призначив твого главу СБУ Хмару виконувати обов’язки міністра оборони.