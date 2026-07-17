ЗВТ з Туреччиною відкриє безмитний доступ більшості українських товарів – ЄБА

Ратифікація Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною сприятиме розширенню доступу українських товарів і послуг до турецького ринку, розвитку експорту та залученню інвестицій, повідомили на запит агентства "Інтерфакс-Україна" в Європейській Бізнес Асоціації.

"Після набрання чинності угоди, переважна більшість українських товарів отримають безмитний доступ до турецького ринку. Для окремих чутливих товарних позицій застосовуватимуться тарифні квоти або перехідні механізми, що забезпечують поступову адаптацію ринку", – зазначено у повідомленні.

В ЄБА також зауважили, що ратифікація Угоди має стратегічне значення у контексті євроінтеграції України.

"Поглиблення торговельних відносин із ключовими партнерами, адаптація до сучасних міжнародних правил торгівлі та розвиток конкурентного бізнес-середовища є важливими складовими підготовки української економіки до повноправного членства в Європейському Союзі", – зазначено у повідомленні.

Після набрання чинності, угодою будуть внесені оновлення до таблиці кумуляції відповідно до пан-євро-середземноморських правил походження товарів. Це дозволить українським виробникам використовувати турецькі матеріали та комплектуючі й зберігати преференційне походження продукції для подальшого експорту до ЄС, вважають в асоціації.

Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада України ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, підписану у лютому 2022 року. Документ набуде чинності після завершення внутрішньодержавних процедур та обміну ратифікаційними грамотами між сторонами.