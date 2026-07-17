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Економіка

Тимчасовим главою "Нафтогазу" призначено його комерційного директора Федоренка

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Тимчасовим главою "Нафтогазу" призначено його комерційного директора Федоренка
Фото: Нафтогаз

Тво голови правління НАК "Нафтогаз України" призначено члена правління, комерційного директора компанії Сергія Федоренка, повідомив народний депутат Андрій Жупанин у телеграм-канал "Енергобудні".

Згідно з цією інформацією, таке рішення прийняла наглядова рада компанії.

Як зазначається на сайті НАК, де досі немає інформації про призначення, Федоренко має понад 10 років досвіду у нафтогазовій галузі.

Раніше він був членом правління ПАТ "Укрнафта", де відповідав за купівлю та продаж нафтопродуктів, логістику постачання, трейдинг газу та електроенергії, управління та розвиток мережі АЗС, а також B2B-продажі пального корпоративним клієнтам.

До "Укрнафти" Федоренко працював директором з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" (2015-2023), де також був членом правління. Паралельно очолював компанію "Нафтогаз Oil Trading" у 2019-2022 роках. У 2022-2023 роках служив добровольцем у Збройних силах України. 

Має ступінь магістра політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" та диплом MBA Київської школи економіки.

Як повідомлялося з посиланням на джерела "Енергореформи" в уряді, на посаду тво голови правління НАК "Нафтогаз України" розглядалося дві кандидатури – голови правління "Укргазвидобування" Юрія Ткачука та комерційного директора НАК Сергія Федоренка. Джерела вказували, що по Федоренку є консенсус всередині НАК, в галузі і в бізнес колах, що це сильний менеджер, і саме він краще підійшов би на роль очільника "Нафтогазу" після Корецького.

#очільник #федоренко #нафтогаз
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