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Економіка

Уряд виділив 49,4 млн грн на аварійне відновлення захисної дамби на Дунаї

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Кабінет міністрів України виділив 49,4 млн грн із резервного фонду державного бюджету на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на захисній дамбі р. Дунай в Одеській області, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Стан захисної дамби потребує невідкладного реагування. Виділене фінансування дозволить оперативно розпочати аварійно-відновні роботи та запобігти виникненню техногенної надзвичайної ситуації. Йдеться передусім про безпеку жителів Ізмаїла та захист територій, розташованих поблизу Дунаю", – цитує пресслужба заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва.

Зазначається, що кошти буде спрямовано на безповоротній основі Одеській обласній військовій адміністрації.

У міністерстві наголосили, що реалізація аварійно-відновлювальних робіт дасть змогу посилити захист територій від можливих надзвичайних ситуацій та забезпечити належні умови життєдіяльності населення Одеської області.

#дунай #дамба
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