ДМС запустила сервіс онлайн-аналізу рівня митної вартості товарів

Сервіс аналізу митної вартості товарів для отримання статистичної інформації щодо її рівня став доступним в особистому кабінеті на порталі Державної митної служби (ДМС), йдеться в телеграм-каналі служби в п’ятницю.

Пояснюється, що сервіс дає учасникам зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) змогу до подання митної декларації оцінити діапазон митної вартості, характерний для аналогічних товарів, та врахувати результати такого аналізу під час підготовки документів до митного оформлення.

Для форматування вибірки користувач може визначити код товару згідно з УКТ ЗЕД, період митного оформлення, країну походження товару, статус митного оформлення, одиницю виміру вартості (за кілограм або за додаткову одиницю виміру – якщо вона передбачена для відповідного товару), а також фрагмент опису товару. Окремо відображається розподіл значень залежно від методу визначення митної вартості, що дає змогу оцінити особливості формування митної вартості аналогічних товарів.

ДМС очікує, що використання сервісу сприятиме підвищенню прозорості митних процедур, якіснішій підготовці документів для митного оформлення, підвищенню передбачуваності результатів митного контролю для сумлінного бізнесу та зменшенню кількості спірних питань під час контролю правильності визначення митної вартості.

Новий сервіс доступний за посиланням: https://cabinet.customs.gov.ua/cab45