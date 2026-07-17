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Економіка

Банки матимуть можливість підготувати банкомати та ПТКС до введення в обіг банкноти 2000 грн – НБУ

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Банки матимуть можливість підготувати банкомати та ПТКС до введення в обіг банкноти 2000 грн – НБУ
Фото: Сергій Корхмазов / Інтерфакс-Україна

Національний банк України презентував нову банкноту номіналом 2000 грн заздалегідь – майже за два місяці до її введення в обіг, яке заплановано з 4 вересня 2026 року, що залишає достатньо часу для того, аби банки підготували банкомати та ПТКС до введення її в обіг, повідомила пресслужба центробанку у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"В серпні Національний банк безкоштовно надасть технічну можливість учасникам ринку провести роботи з налаштування свого обладнання для приймання та видачі нової банкноти громадянам. Це вперше Національний банк застосує таку процедуру до дати введення банкноти в обіг", – зазначили у пресслужбі.

Згідно з ї поясненням, до моменту офіційної презентації банкноти та зняття з неї грифу секретності Нацбанк не має права передавати матеріали для такого налаштування. Це є стандартною практикою, яка застосовувалася і під час введення в обіг банкнот інших номіналів. Саме тому презентація було здійснено завчасно, щоб банки, небанківські установи та компанії з налаштування та сервісного обслуговування обладнання мали технічну можливість провести роботи з налаштування банкоматів, платіжних терміналів тощо.

У пресслужб додали, що Національний банк планує також додатково прокомунікувати з учасниками ринку щодо виконання таких робіт.

Згідно з даними на сайті НБУ, на 1 червня цього року в Україні було встановлено 38,69 тис. пристроїв самообслуговування, з яких 15,75 тис. – банкомати та 22,93 тис. – ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування).

#2_тис_грн #банкомати
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