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Економіка

Німецька Circus SE починає розгортати автономні системи харчування для 3-го армійського корпусу

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Німецька компанія Circus SE, один із світових лідерів у галузі технологій штучного інтелекту для автономних систем харчування та тактичного постачання військ, розпочинає співпрацю з 3-м армійським корпусом Сухопутних військ України в Києві, повідомляється у пресрелізі компанії.

Ця співпраця стане першим в історії випадком використання автономних систем постачання харчування в умовах активного конфлікту, зазначається у повідомленні.

Згідно з релізом, Circus отримала регуляторний сертифікат від Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів для імпорту технологій компанії в Україну.

Зазначається, що розгортання системи в Україні започатковує роботу Circus на українському ринку та співпрацю з 3-м армійським корпусом Збройних сил України в межах рамкової угоди, укладеної у грудні 2025 року. Київська команда забезпечуватиме технічну підтримку, навчання операторів і впровадження систем CA-M по всій країні.

Запуск системи в Україні відбувся після того, як Збройні сили Німеччини ввели в експлуатацію роботизований комплекс CA-1, а компанія Circus виграла державний тендер на постачання автономних систем харчування для Збройних сил Литви.

Компанія Circus використовує повний технологічний комплекс для забезпечення військовослужбовців: апаратну систему, програмне забезпечення на основі штучного інтелекту та власну інфраструктуру постачання інгредієнтів, яка забезпечує автономне виробництво їжі у військових умовах.

Circus SE працює у сфері розвитку автономного виробництва продуктів харчування на замовлення.

Компанію засновано у 2021 році підприємцем Ніколасом Булвінкелем. У 2024 році було укладено угоду про виробництво з Celestica – виробником, який має виробничі потужності в Європі, США та Китаї. Це дало можливість швидко розгорнути виробництво та масштабувати операційну діяльність.

Circus SE також представила CA-M – повністю автономну мобільну кухню, створену для використання на відкритому повітрі та у віддалених місцевостях, яка може працювати навіть у найскладніших умовах.

#3_корпус #харчування #circus_se
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