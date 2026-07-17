Ощадбанк запускає програму грантів до EUR10 тис. для українських садівників

Державний Ощадбанк з 22 липня запустить програму "Зелене фермерство в галузі садівництва", в межах якої українські виробники зможуть отримати гранти до EUR10 тис. та пільгове банківське фінансування для впровадження кліматично стійких технологій, повідомила пресслужба банку.

"Сьогодні кредитний портфель Ощадбанку в агросекторі перевищує 17,7 млрд грн і становить понад 53% кредитного портфеля бізнес-напряму ММСБ. Програма "Зелене фермерство в галузі садівництва" дасть українським садівникам додаткові можливості для модернізації виробництва та розвитку своїх господарств", – сказала членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька в ході презентації.

Згідно з повідомленням, учасники програми зможуть отримати грант до EUR10 тис., компенсацію грантом до 20% залишку основної суми кредиту, а також фінансування інвестиційних проєктів, зокрема за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" строком до п’яти років.

Подати заявки на участь у програмі можна буде протягом 30 календарних днів після її офіційного старту.

У пресслужбі зазначили, що програму "Зелене фермерство в галузі садівництва" реалізують у межах проєкту "Підготовка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу (PROGRESS)", який впроваджується від імені Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) Федерального уряду Німеччини. Програма поєднує грантову підтримку та пільгове банківське кредитування для впровадження кліматично стійких технологій у садівництві.