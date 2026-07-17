Кабмін зберіг держфінансування малих шкіл із класами з навчанням мовами нацменшин

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволить зберегти заклади загальної середньої освіти, де функціонують класи або групи з навчанням мовами національних меншин (спільнот) України, що є офіційними мовами Європейського Союзу, завдяки фінансуванню з держбюджету, повідомляє Офіс європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначається, що рішення стосується розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на період із вересня до грудня 2026 року.

Зокрема, згідно зі змінами, учні шкіл, у яких функціонують класи або групи з навчанням мовами нацменшин, що є офіційними мовами ЄС, включатимуться до розрахунку освітньої субвенції навіть тоді, коли загальна кількість учнів у закладі освіти є нижчою за встановлені мінімальні показники.

"Це зменшить ризик втрати державного фінансування школами з невеликою кількістю учнів, що могло призвести до їх реорганізації, скорочення або припинення роботи, особливо у невеликих населених пунктах", – додали в Офісі.

Так, фінансування зберігатиметься для закладів освіти, навіть якщо в них навчається: менше 60 осіб – для закладів загальної середньої освіти у 1-12 класах; менше 55 осіб – для закладів загальної середньої освіти у 1-11 класах; менше 45 осіб – для закладів, що забезпечують здобуття початкової та базової середньої або базової та профільної середньої освіти.

"Таким чином, невелика кількість учнів сама по собі не призводитиме до виключення таких закладів освіти із розрахунку державної освітньої субвенції. Це допоможе громадам зберігати освітні заклади та підтримувати можливість навчання мовами національних меншин (спільнот)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ухвалення постанови передбачене змінами до Плану заходів щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Зокрема, очікується, що втілення цього рішення сприятиме: збереженню малих шкіл із класами або групами з навчанням мовами національних меншин (спільнот) України, що є офіційними мовами ЄС; підтриманню доступу осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, до освіти рідною мовою; усуненню дисбалансів у фінансуванні та більш справедливому розподілу освітньої субвенції з урахуванням особливостей місцевої шкільної мережі; подальшому просуванню України в переговорному процесі щодо членства в ЄС.