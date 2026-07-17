АМКУ дозволив мережі Varus придбати продуктові маркети "КОЛО"

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ "Омега", яке розвиває мережу супермаркетів Varus, придбати ТОВ "Арітейл" – мережу продуктових маркетів "КОЛО" співвласника корпорації "АТБ" Геннадія Буткевича.

Відповідний дозвіл надано у четвер, 16 липня, повідомляється на сайті відомства.

"Ця угода стане однією з найбільших на ринку українського ритейлу у 2026 році. Об’єднання дозволить суттєво посилити позиції компанії у сегменті convenience retail. Поєднання масштабної експертизи Varus та багаторічного досвіду "КОЛО" у форматі "магазин біля дому" створить міцну основу для подальшого масштабування бізнесу", – йдеться у повідомленні Varus у Facebook.

За даними на сайті "КОЛО", наразі працює понад 250 магазинів мережі у Києві, Київській області та Одесі. Перший магазин "КОЛО" був відкритий у Києві у 2017 році.

За інформацією аналітичної системи YouControl, власником ТОВ "Арітейл" є АТ "ЗНВКІФ "Магнітар", кінцевивим бенефіціаром зазначений Геннадій Буткевич.

У 2025 році виручка ТОВ "Арітейл" виросла на 23% порівняно з попереднім роком, до 3,2 млрд грн. Чистий збиток виріс до 124,9 млн грн. На кінець року вартість активів компанії становила 1,1 млрд грн.

Varus – національна мережа супермаркетів, представлена на ринку продуктового ритейлу України компанією "Омега". Перший магазин було відкрито 2003 року в Дніпрі. Наразі загальна кількість – 119 супермаркетів у різних містах України.

Мережа працює у декількох форматах: класичні супермаркети, магазини To Go та інтернет-магазин Varus.ua.

Власником ТОВ "Омега" виступає кіпрська "Вейгант Ентерпрайзіз Лімітед", кінцевими бенефіціарами – Валерій Кіптик та Руслан Шостак.

За підсумками 2025 року, ТОВ "Омега" збільшило виручку на 20% порівняно з попереднім роком, до 24 млрд грн, чистий прибуток виріс на 37,8%, до 41,4 млн грн.