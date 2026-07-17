Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Корецький і Кац обговорили підготовку до першого перегляду програми EFF для України

1 хв читати
Додати як джерело
Корецький і Кац обговорили підготовку до першого перегляду програми EFF для України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деніелом Кацом, в ході якої обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

"Я провів свою першу міжнародну розмову з @IMFNews першим заступником директора-розпорядника Деном Кацем. Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердив Фонд, відбудеться 20 липня", – написав в соцмережі Х Корецький.

Він переконаний, що схвалення першого огляду Виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі $690 мільйонів США.

"Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд продовжує відігравати ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій країні. Ми також домовилися узгодити подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік", – наголосив прем'єр.

 

#мвф #корецький #eff
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Брак доступу бізнесу до капіталу стримує створення нових робочих місць і повернення людського капіталу в Україну – Корецький

Брак доступу бізнесу до капіталу стримує створення нових робочих місць і повернення людського капіталу в Україну – Корецький

Український бізнес наразі не має достатнього доступу до фінансового капіталу, що є головною перешкодою для створення нових робочих місць та поверненн…

Читати
Україна затвердила умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та Демурінського ГЗК з 1,82 млрд грн

Україна затвердила умови приватизації ОПЗ зі стартовою ціною 4,3 млрд грн та Демурінського ГЗК з 1,82 млрд грн

Кабінет міністрів на засіданні у середу затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу (ОПЗ), а також продажу двох санкційних активів – Т…

Читати