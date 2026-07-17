Корецький і Кац обговорили підготовку до першого перегляду програми EFF для України

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив про першу міжнародну розмову з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деніелом Кацом, в ході якої обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду програми розширеного фінансування (EFF) для України.

"Я провів свою першу міжнародну розмову з @IMFNews першим заступником директора-розпорядника Деном Кацем. Ми обговорили підготовку до засідання Виконавчої ради МВФ щодо першого огляду Програми розширеного фінансування (EFF) для України, яке, як підтвердив Фонд, відбудеться 20 липня", – написав в соцмережі Х Корецький.

Він переконаний, що схвалення першого огляду Виконавчою радою МВФ має принести Україні наступний транш міжнародної допомоги у розмірі $690 мільйонів США.

"Я подякував МВФ за послідовну підтримку України. Фонд продовжує відігравати ключову роль у координації міжнародної фінансової допомоги нашій країні. Ми також домовилися узгодити подальші кроки для забезпечення фінансування державного бюджету України на 2027 рік", – наголосив прем'єр.