Двоє інвесторів планують придбати по 9,99% акцій банку "Український капітал"

Віталій Кшановський та Олексій Комінарець мають намір придбати по 18,04 млн простих іменних акцій банку "Український капітал", що відповідає по 9,989577% його статутного капіталу, йдеться в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Зазначається, що Кшановський, Комінарець та афілійовані з ними особи акціями банку не володіють.

За даними Нацбанку, станом на 1 червня 2026 року за розміром загальних активів банк "Український капітал" посідав 47-ме місце (2,64 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків. Статутний капітал банку становить 200,0 млн грн.

Станом на початок цього року його найбільшими акціонерами прямо або опосередковано були Сергій Бєлашов володіє 48,92% акцій, його дружина Ліліана – 10,0%, її мати Дарія Злидар – 1,5%, Наталія Кива – 10,0%, Євген Бурлика – 9,9896%, Дана Задорожнюк – 9,9896%, Святослав Недошовенко – 4,99%, Лариса Тіхомірова – 3,01%. Ще приблизно 1,6% належать 14 фізособам.

Заплановані до придбання пакети акцій відповідають часткам Бурлики та Задорожнюк, однак у повідомленнях продавців акцій не зазначено.