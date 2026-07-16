Україна за 6 міс. скоротила імпорт машин для збирання та обмолоту сільгоспкультур на 6,4%

Обсяг імпорту в Україну машин для збирання та обмолоту сільгоспкультур, газоно- та сінокосарок, машин для сортування яєць та плодів (УКТ ЗЕД 8433) у січні-червні 2026 року скоротився на 6,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до $255,1 млн.

Згідно зі статистикою Державної митної служби, найбільшим постачальником таких машин в Україну, як і у минулому році, була Німеччина, імпорт з цієї країни скоротився на 8% – до $115,3 млн, а частка у загальному обсязі імпорту цієї продукції, незначно зменшившись, становила 45,18%. Другою за обсягами поставок була Бельгія ($36,1 млн), третім – США ($25,1 млн).

Торік зі США в Україну були поставлені сільгоспмашини майже на $42 млн, з Бельгії – на $29,7 млн.

У червні в Україну ввезено обладнання на $82 млн – на 11,8% менше, ніж торік за той же місяць.

Водночас, Україна експортувала такі машини в січні-червні на $3,76 млн, переважно у Польщу (31,2%), Ірак та Нідерланди. Торік обсяг імпорту склав $4,2 млн, переважно у Францію (23%) Польщу та Нідерланди.