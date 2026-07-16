НБУ розширив способи верифікації клієнтів для фінансової інклюзії

Національний банк України (НБУ) розширив перелік способів ідентифікації та верифікації банками клієнтів-фізосіб для цілей фінансової інклюзії та надав банку фінансової інклюзії (БФІ) право залучати до цих процедур комерційних агентів, повідомив регулятор.

Зазначається, що оригінал документа клієнта, який не може пред’явити його самостійно, зможе показати супроводжуюча чи довірена особа або працівник банку, який проводить верифікацію. Банк має належно зафіксувати згоду клієнта на таке пред’явлення відповідно до своїх внутрішніх документів.

Якщо клієнт не може засвідчити згоду на фотофіксацію власноручним або електронним підписом, банк зможе зафіксувати її за допомогою аудіо- чи відеозапису, який зберігатиметься у справі клієнта.

Фотофіксація має проводитися пристроєм банку з увімкненою геолокацією, а фотографія – містити географічні координати. Дата її створення має відповідати даті верифікації та електронній позначці часу на отриманих документах, водночас банкам заборонено редагувати такі зображення.

Під час верифікації банки також зможуть використовувати е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, а також отримані через сервіс "Дія" електронне свідоцтво про народження та електронну картку платника податків із QR-кодом.

Для верифікації фізособи з метою надання кредиту передбачено можливість отримувати ідентифікаційні дані через систему BankID НБУ та здійснювати фотофіксацію клієнта з ідентифікаційним документом, зокрема із залученням третьої особи.

БФІ зможе укладати з комерційним агентом договір на проведення ідентифікації та верифікації клієнтів, а також залучати його до встановлення вигодоодержувача за фінансовою операцією.

Водночас банкам та їхнім агентам заборонено проводити ідентифікацію і верифікацію способами, не передбаченими положенням Нацбанку.

Відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу затверджено постановою правління НБУ №81 від 15 липня, яка набирає чинності 17 липня 2026 року.

Як повідомлялося, з 26 червня 2026 року в Україні діють правила ліцензування, регулювання та нагляду за БФІ. Такі банки мають забезпечувати доступ населення, зокрема соціально вразливих груп, і малого бізнесу до фінансових послуг на прифронтових, деокупованих та віддалених територіях.

БФІ працюватимуть за обмеженою банківською ліцензією та зможуть залучати комерційних агентів для надання окремих послуг поза відділеннями, водночас відповідальність перед клієнтами за їхню діяльність нестиме банк.