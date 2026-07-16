Глава МЗС Туреччини: Товарообіг з Україною у 2025 році, попри війну, сягнув 6,6 млрд доларів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час свого візиту до Києва висловив сподівання, що товарообіг з Україною, який у 2025 році сягнув 6,6 мільярда доларів, після ратифікації парламентом Угоди про вільну торгівлю підніметься "на значно вищий рівень".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції із українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у четвер.

"Наші двосторонні відносини з Україною з кожним днем стають глибшими. Турецькі компанії, попри триваючу війну, продовжують свою діяльність в Україні. Ми впевнені, що наші фірми, насамперед у сфері відбудови, а також у процесах відновлення та економічного розвитку України, й надалі вноситимуть свій внесок у повоєнний період. У цьому контексті ми з великим задоволенням вітаємо схвалення Верховною Радою України Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною", – наголосив міністр.

Він висловив впевненість, що завдяки цій угоді вже існуюче "динамічне торговельне співробітництво" між країнами "буде виведено на значно вищий рівень", а в повоєнний період турецько-українські економічні відносини піднімуться на стратегічний рівень. Фідан відзначив, що Україна – це країна з величезними сільськогосподарськими угіддями та промисловим потенціалом.

"Туреччина також має подібні можливості та здібності. Коли ці можливості будуть красиво поєднані через співпрацю, очевидно, що це створить справді величезний економічний потенціал. Наш товарообіг, який у 2025 році, попри умови війни, сягнув 6,6 мільярда доларів, я сподіваюся, після війни під впливом цієї угоди про вільну торгівлю підніметься на значно вищий рівень". – сподівається Фідан.

Крім того, за його словами, Туреччина приділяє велику увагу розвитку співпраці в сферах енергетики та транспорту.

"Ми вважаємо, що найнадійнішим і найефективнішим шляхом внесення вкладу в енергетичну безпеку України є використання розвиненої інфраструктури Туреччини. Наші українські друзі також усвідомлюють це", – наголосив глава МЗС.

Він запевнив, що Анкара продовжить спільні роботи з іншими партнерами в регіоні для розвитку цієї співпраці.

Раніше турецьке МЗС повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 15-16 липня відвідає з візитом Україну. Фідан востаннє відвідував Україну 29-30 травня 2025 року.