Компанії зі статусом АЕО отримають пріоритет у системі єЧерга, тестування розпочнеться з 17 липня

Підприємства зі статусом авторизованого економічного оператора (АЕО) отримають пріоритет у системі "єЧерга" під час перетину державного кордону вантажними автомобілями, тестування механізму розпочнеться 17 липня 2026 року о 9:00, повідомила Державна митна служба України в телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням відомства в четвер, пріоритет також надаватиметься вантажним перевезенням, які здійснюються з використанням транзитних декларацій Т1 або книжки МДП (TIR). Перевірка наявності та чинності цих спрощень здійснюватиметься автоматично завдяки інтеграції інформаційних ресурсів Держмитслужби із системою "єЧерга".

В ДМС додали, що механізм функціонуватиме за принципом співвідношення 3:5, що передбачає пропуск трьох вантажівок із пріоритетом після п’яти транспортних засобів, які такого пріоритету не мають.

У Держмитслужбі зазначили, що запуск цього функціоналу є кроком у розвитку системи митних спрощень та створенні переваг для доброчесного бізнесу. Нову опцію тестуватимуть на всіх пунктах пропуску (ПП), де оформлюють вантажівки масою понад 3,5 тонни.

Наразі в Україні статус авторизованого економічного оператора мають 128 підприємств.

Як повідомлялося, Авторизований економічний оператор (АЕО) - підприємство, яке пройшло оцінку відповідності, і підтвердило виконання критеріїв. Підприємства, які отримали статус АЕО, отримують ряд переваг при переміщенні товарів у міжнародному ланцюзі постачання та можуть користуватися спрощеннями під час митного оформлення товарів. Перша заява про надання авторизації АЕО надійшла у 2020 році.

Наявність авторизації АЕО у компанії дає змогу скористатися всіма перевагами АЕО та полегшить доступ до спрощень, передбачених Митним кодексом та Конвенцією про процедуру спільного транзиту. Зокрема, до них належать зниження рівня ризику до переміщуваних товарів, першочерговість виконання митних формальностей і випуск товарів за місцезнаходженням підприємства.