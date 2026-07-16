Uber купує німецьку компанію Delivery Hero – власника українського бізнесу Glovo

Американська компанія Uber Technologies Inc. досягла угоди про придбання німецького сервісу доставки їжі Delivery Hero SE, за її умовами Uber стане власником українського бізнесу Glovo.

Uber заплатить 41,5 євро за акцію німецької компанії, йдеться у спільному пресрелізі. Таким чином, вартість Delivery Hero оцінюється приблизно в $14,8 млрд. Угоду одностайно схвалила рада директорів обох компаній.

Згідно з релізом, до Uber перейде бізнес Glovo також у Вірменії, Боснії та Герцеговині, Болгарії, Кот-д’Івуарі, Хорватії, Грузії, Італії, Казахстані, Кенії, Киргизстані, Чорногорії, Марокко, Нігерії, Сербії, Тунісі та Уганді.

У той же час покупцем бізнесу Glovo у сусідніх Молдові, Польщі, Румунії, а також у Португалії та Іспанії стане інвестиційна фірма з Нью-Йорка SSW Partners.

Загалом Uber збереже за собою бізнес Delivery Hero у 50 країнах обсягом $42 млрд у 2025 hjws, а операції в 14 інших державах на $11 млрд (зокрема в Австрії, Греції, Іспанії, Норвегії, Польщі, Португалію та Швецію) будуть продані SSW Partners за $1,6 млрд. Надалі SSW планує продати ці активи окремо.

Як повідомлялося, Uber уже володіє 24,77% акцій Delivery Hero безпосередньо та контролює ще 11,74% компанії за допомогою фінансових інструментів. Інвестфірмі Prosus NV належить 17% акцій, і вона вже погодилася продати Uber весь свій пакет.

Керівництво Uber пообіцяло зберегти штаб-квартиру Delivery Hero в Берліні та не проводити скорочення персоналу щонайменше до 2029 року. Також компанія має намір інвестувати в Німеччину EUR2 млрд протягом найближчих п’яти років.

Uber заявила, що після цієї угоди її платформа мобільності та доставки розшириться до 99 ринків, із сукупним валовим обсягом замовлень за попередніми даними у розмірі $236 млрд у 2025 році.

Акції Uber на відкритті у четвер зросли в ціні на 0,3%, тоді як Delivery Hero подорожчали на 0,2%. З початку поточного року її капіталізація зросла на 68% – до EUR11,6 млрд.