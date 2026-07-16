Україна та Іспанія за підсумками міжурядової комісії домовилися про фінансову та страхову підтримку відбудови на EUR570 млн

Ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев і перший віцепрем’єр-міністр, міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо провели п’яте засідання Міжурядової українсько-іспанської комісії з економічного і промислового співробітництва та досягли домовленостей щодо фінансової та страхової підтримки обсягом EUR570 млн та підписали низку документів про розвиток економічної і промислової співпраці.

Згідно з повідомленням на сайті Мінекономіки, разом із Карлосом Куерпо до Києва прибула делегація з 50 іспанських компаній. Упродовж дводенної програми представники урядів і бізнесу обговорили інвестпроєкти та участь іспанських компаній у відбудові України.

"Іспанія послідовно переводить політичну підтримку України у практичні рішення для бізнесу та відбудови. Сукупний обсяг фінансування і страхового покриття за цими напрямами буде збільшено до EUR570 млн. Тепер наше завдання - поєднати ці можливості з конкретними українскими проєктами та налагодити довгострокове партнерство між компаніями наших країн", - наводяться в публікації слова Соболев.

За підсумками засідання сторони домовилися про те, що іспанське державне агентство зі страхування експортних кредитів Cesce збільшує ліміт покриття ризиків для операцій в Україні до EUR250 млн. В міністретсві очікують, що страхове покриття допоможе іспанським компаніям постачати в Україну обладнання, технології та послуги, а також брати участь в інвестиційних проєктах.

Крім того, іспанська фінустанова розвитку COFIDES управлятиме новою кредитною лінією обсягом EUR100 млн для підтримки інвестиційних проєктів іспанського приватного сектору в ключових галузях української економіки. Водночас Державний фонд інтернаціоналізації іспанських компаній (FIEM) надає фінансування для України обсягом до EUR200 млн, що передбачає до EUR100 млн поворотного фінансування та до EUR100 млн грантової підтримки для проєктів, які реалізують іспанські компанії.

Олексій Соболев і Карлос Куерпо також підписали Спільну декларацію про наміри щодо підтримки промислового відновлення та стійкості України, яка закріплює намір двох країн поглиблювати співпрацю в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Промисловий Рамштайн". Документ відображає спільне бачення щодо партнерства між компаніями двох країн, сприяння постачанню промислового обладнання, технологій і супутніх послуг, а також підтримки проєктів з підвищення конкурентоспроможністі українських виробників та їхньої інтеграції у європейські ланцюги створення вартості.

У межах засідання комісії відбувся Іспано-український бізнес-форум, під час якого іспанський державний банк Instituto de Crédito Oficial та Райффайзен Банк Україна уклали Меморандум про взаєморозуміння та підписали фінансову угоду. Також Український науково-дослідний інститут вагонобудування та іспанська компанія Ibertest підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері випробувань залізничної техніки, а іспанська промислова асоціація SERCOBE та Федерація роботодавців України уклали Меморандум про співпрацю для розвитку партнерства між промисловими компаніями двох країн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу, 16 липня, призначила голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України та оновила склад уряду.

Міністерство аграрної політики та продовольства України відновлено шляхом реорганізації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, очільником Мінагро назначено заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, а очільником Мінекономіки - керівного партнера McKinsey & Company в Україні Олександра Кравченка.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.