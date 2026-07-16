Рада призначила Олександра Кравченка міністром економіки та довкілля України

Верховна Рада на засіданні в четвер назначила керівного партнера McKinsey & Company в Україні Олександра Кравченка міністром економіки та довкілля України у складі нового уряду, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Олександр Кравченко народився у Борисполі 1983 року. З 2002 по 2005 рік навчався у Київському економічному університеті, протягом 2004-2005рр брав участь у програмі обміну у Віденському економічному університеті (Wirtschaftsuniversität Wien)здобув ступінь МВА у London Business School (2010-2012рр).

З 2005 року по 2008 рік працював у компанії з виробництва керамічних будматеріалів Wienerberger, де з жовтня 2007 по серпень 2008 обіймав посаду CFO та був членом ради директорів.

З 2008 року до 2010 року Кравченко працював у McKinsey & Company - міжнародній компанії, що працює у сфері менеджмент-консалтингу та спеціалізується на вирішенні завдань, пов’язаних зі стратегічним управлінням. У червні 2011 року перейшов до швейцарської міжнародної фінгрупи Credit Suisse, з серпня по жовтень 2011 працював у інвестгрупі Horizon Capital.

В січні 2012 розпочав працювати у McKinsey & Company в Україні, де у 2021 році став керівним партнером компанії.

Згідно з інформацією на сайті McKinsey & Company, Кравченко очолював практику "Енергетика та сировинні матеріали" в Центральній та Східній Європі, є членом глобальної практики "Металургія та гірничодобувна промисловість".

Також Кравченко є членом Ради директорів Київської школи економіки (KSE).