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Економіка

Відновлення Мінагрополітики стане добрим сигналом для галузі та міжнародних партнерів – УЗА

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Відновлення Мінагрополітики стане добрим сигналом для галузі та міжнародних партнерів – УЗА

Відновлення окремого Міністерства аграрної політики та продовольства України стане позитивним сигналом для аграрної галузі, міжнародних партнерів та процесу адаптації України до стандартів Європейського Союзу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Українській зерновій асоціації (УЗА).

"Українська зернова асоціація може тільки вітати відновлення окремого Міністерства аграрної політики. Адже асоціація послідовно протягом років відстоювала необхідність такого міністерства і виступала проти його ліквідації чи приєднання до інших міністерств", – йдеться у повідомленні.

В УЗА зазначили, що аграрний сектор є важливим для забезпечення економічного зростання, продовольчої безпеки країни, стабільності національної валюти, соціального захисту населення та розвитку сільських територій.

"Аграрна галузь забезпечує близько 20% ВВП країни та понад 50% валютних надходжень країни від експорту, тому, на нашу думку, не може не мати окремого спеціалізованого міністерства", – наголосила асоціація.

Також зазначається, що відновлення Міністерства аграрної політики дозволить забезпечити належну комунікацію з країнами, зацікавленими у спільній роботі щодо розвитку сільського господарства та забезпечення продовольчої безпеки як у власних країнах, так і у світі.

Як повідомлялося, Верховна Рада України призначила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького міністром аграрної політики та продовольства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства України відновлено шляхом реорганізації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. У липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.

#мінагрополітики #уза
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