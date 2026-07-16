Повернення Мінагрополітики дасть змогу посилити управління агросектором – УКАБ

Повернення Міністерству аграрної політики та продовольства статусу окремого відомства дозволить посилити управління аграрним сектором, прискорити ухвалення рішень та ефективніше готуватися до євроінтеграції, вважає генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко.

"Рішення повернути Мінагрополітики статус окремого самодостатнього відомства є абсолютно логічним та правильним кроком. Спроба об’єднати Мінекономіки, Міндовкілля та аграрний сектор у єдине відомство у 2025 році призвела до надмірного перевантаження функціоналом. З точки зору побудови процесів дуже важко оперативно управляти такою структурою", – повідомив Хоменко агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, аграрним сектором не можна управляти за залишковим принципом або в межах надто розмитої структури, оскільки галузі потрібні окремий політичний голос у Кабінеті Міністрів та чітка вертикаль управління.

Хоменко зазначив, що однією з ключових можливостей після відновлення окремого міністерства стане посилення роботи у напрямі євроінтеграції.

"Аграрний трек становить майже 35% від загального обсягу законодавчих змін, необхідних для вступу України до ЄС. Наявність окремого профільного міністра дозволить сфокусувати політичну та управлінську увагу на відкритті аграрного кластера переговорів і пришвидшити виконання відповідних зобов’язань", – сказав він.

За словами Хоменка, окреме міністерство також посилить міжнародну співпрацю, оскільки стане більш зрозумілим партнером для міжнародних фінансових організацій, урядів інших держав та донорів, які підтримують Україну.

Серед першочергових завдань для оновленого відомства він назвав забезпечення стабільної логістики в умовах атак на критичну та портову інфраструктуру, підготовку аграріїв до посівної, забезпечення мінеральними добривами, пальним та іншими матеріально-технічними ресурсами.

Окремими викликами, за його словами, залишаються питання тарифів на перевезення зерна залізницею, підтримки прифронтових територій та бронювання працівників критично важливих підприємств.

Як повідомлялось, Верховна Рада призначила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького міністром аграрної політики та продовольства.

Міністерство аграрної політики та продовольства відновлене шляхом реорганізації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади. В липні 2025 року Мінагрополітики було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства.