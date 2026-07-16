Справа у ВС стосується боргу на 39,6 млн грн, а не виведення Укрінбанку з-під нагляду, – "Укрінком"

ПАТ "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком") у відповідь на заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО, Фонд) щодо виведення Укрінбанку з-під державного нагляду заявило, що касаційний розгляд у Верховному Суді (ВС) відбувається в межах спору про стягнення 39,56 млн грн за кредитним договором.

Як зазначається в офіційній позиції "Укрінкому", у справі №915/715/16(925/698/16) йдеться про заборгованість за кредитним договором від 5 лютого 2007 року про відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії.

Відповідачами у справі є ПрАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат", ТОВ "Молочна компанія "Волошкове поле" та ПрАТ "Юрія", при цьому ФГВФО і "Укрінком" залучені до неї як треті особи.

"Укрінком" 19 березня 2025 року звернувся до суду з клопотанням про зміну найменування позивача у зв’язку з перейменуванням ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Українська інноваційна компанія".

Господарський суд Миколаївської області 31 грудня 2025 року відмовив у задоволенні цього клопотання та водночас постановив скасувати реєстраційні дії 2016 року щодо зміни найменування, місцезнаходження і видів діяльності "Укрінкому".

В компанії вважають, що суд першої інстанції вийшов за межі предмета спору, оскільки жоден його учасник не заявляв вимог про скасування реєстраційних дій. Південно-західний апеляційний господарський суд згодом скасував цю ухвалу.

ФГВФО подав касаційну скаргу на постанову апеляційного суду. Верховний Суд відкрив касаційне провадження та визначив письмовий порядок розгляду без виклику учасників справи.

Ухвалою від 22 червня 2026 року суд відмовив Фонду в проведенні засідання за участю сторін, оскільки не встановив обставин, які потребували б усного розгляду.

"Письмове провадження забезпечує сторонам право подавати касаційні скарги, відзиви, пояснення, заперечення та клопотання. Твердження про позбавлення Фонду можливості викласти свою позицію суперечить процесуальному законодавству", – зазначили в "Укрінкомі".

Компанія також посилається на постанову Верховного Суду від 16 жовтня 2024 року у справі №913/266/20, згідно з якою ПАТ "Український інноваційний банк" і ПАТ "Українська інноваційна компанія" є однією юридичною особою з кодом ЄДРПОУ 05839888, а зміна найменування, місцезнаходження, статуту та видів діяльності не змінила обсягу її прав та обов’язків.

За оцінкою "Укрінкому", публікації з наперед визначеним трактуванням справи створюють публічний тиск на суд, а касаційна активність ФГВФО фактично підтримує процесуальну позицію боржників.

Як повідомлялося, ФГВФО 13 липня заявив, що від результату розгляду цієї справи залежить повернення державі 1,8 млрд грн, виплачених вкладникам Укрінбанку за рахунок державних запозичень. Фонд також просить провести засідання за участю сторін і передати справу на розгляд Великої Палати ВС.

За версією ФГВФО, після запровадження тимчасової адміністрації колишні власники банку перереєстрували ПАТ "Укрінбанк" на ПАТ "Укрінком", а активи банку перейшли під контроль нової структури, що заблокувало ліквідацію та розрахунки з кредиторами.

НБУ 1 жовтня 2015 року визнав Укрінбанк проблемним, а 24 грудня того самого року – неплатоспроможним, після чого ФГВФО запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Нацбанк 22 березня 2016 року відкликав банківську ліцензію та ухвалив рішення про ліквідацію банку.