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Економіка

Відновлене Мінагрополітики очолив його попередній керівник Висоцький

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Відновлене Мінагрополітики очолив його попередній керівник Висоцький

Верховна Рада України призначила заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького міністром аграрної політики та продовольства України у складі нового уряду, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Міністерство аграрної політики та продовольства України відновлено шляхом реорганізації Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства у 2019 році було приєднано до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Наприкінці 2020 року уряд ухвалив рішення про відновлення діяльності Мінагрополітики, і з 2021 року міністерство знову почало працювати як окремий центральний орган виконавчої влади.

У липні 2025 року Мінагрополітики знову було реорганізовано, а його функції передано новоствореному Міністерству економіки, довкілля та сільського господарства України.

Висоцький з вересня 2019 року по травень 202-го та з липня 2025 року був заступником глави Мінекономіки, який курував напрям агрополітики.

З травня 2021 року обіймав посаду першого заступника міністра аграрної політики та продовольства, допоки відомство не об’єднали з Міністерством економіки. У період з 14 травня 2024 по 4 вересня 2024 року був в.о. міністра аграрної політики та продовольства України.

#міністр #висоцький
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